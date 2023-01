Derde editie ‘Week van de Belgische Muziek’ wordt overal in het land gevierd

Vanaf maandag 30 januari tot zondag 5 februari wordt muziek van eigen bodem opnieuw in de kijker geplaatst tijdens de ‘Week van de Belgische muziek’. Verschillende zenders waaronder alle VRT-zenders maar ook Willy, Nostalgie, NRJ, Q-Downtown, Ment TV en Bruzz zetten hun programmatie in het teken van Belgische muziek. Dat gebeurt met livesessies, interviews, gratis concerttickets, muzikale gasten enzovoort. Voor het eerst leeft het project ook over de taalgrens, zegt VI.BE, het steunpunt voor Belgische artiesten en de muzieksector dat de muziekweek mee organiseert.

De MIA’s deze week waren al een eerste startschot, maar de Week van de Belgische muziek start pas echt op maandag. Het gaat al om de derde editie. Van coronabeperkingen is er geen sprake meer en dus kan men in onder meer muziekwinkels, concertzalen of jeugdhuizen Belgisch talent ontdekken. Zo is er bijvoorbeeld een hommage aan Kris De Bruyne in De Roma, treedt Laura Tesoro op in Trix, Marble Sounds in Cultuurhuis de Werft, Ozark Henry in Piano’s Maene, Gene Thomas in Muziekwinkel Leo Caerts, Brussels Philharmonic in Flagey en Ruben Block in Het Depot, om maar enkele namen te noemen. Veel organisatoren kiezen voor nieuw en jong talent.

Sommige spelers uit de sector zetten hun deuren uitzonderlijk open, terwijl labels als Universal of MayWay Records korting geven op Belgische platen. PIAS organiseert dan weer exclusieve showcases in hun vernieuwde muziekwinkel in Brussel. Managementkantoor Inside Jazz geeft concerttickets weg.

Jeroen Meus in Dagelijkse Kost op Eén krijgt elke dag bezoek van een muzikale gast. Canvas zendt dagelijks een Belpop uit, terwijl op de website van VRT MAX tal van archiefbeelden van docu’s, liveshows of interviews worden aangevuld met nieuwe beelden. Er worden ook twee nieuwe reeksen gelanceerd: fictiereeks ‘De Studio’s’ en ‘Achter de Artiest’ met beelden achter de schermen. Radiozender Stubru resideert een hele week in Sint-Niklaas, terwijl in Gent de lokale muziekscene in de kijker wordt geplaatst. De stad Kortrijk brengt dan weer artiesten en organisatoren samen in een grote Popraad om na te denken over een lokaal muziekbeleid. En ook over de taalgrens staan er activiteiten op het programma, dankzij een samenwerking tussen Conseil de la Musique en Court-Circuit met RTBF.

Verschillende genres komen aan bod. Op maandag is er de finale van ‘De Nieuwe Lichting’ in De Casino in Sint-Niklaas, op dinsdag worden in de AB in Brussel de Flanders Folk Awards uitgereikt. En vrijdag is er een liveshow op Ment TV over het Vlaamse muziekverleden. Op zaterdag treden een aantal Belgische dj’s (onder meer MATTN, Dj Licious en Kenn Col) op in de Versuz in Hasselt.

Alle acties zijn terug te vinden op www.weekvandebelgischemuziek.be.