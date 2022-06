De zonnige break-upsongs van Rachel Chinouriri zijn geïnspireerd door Coldplay en Afrikaanse a capella

Leeftijd: 23

Locatie: Londen

Instagram: @rachelchinouriri

In het kort: Indiepoptalent.

In het lang: Rachel Chinouriri laat zich graag inspireren door indiepop uit de vroege jaren 2000, Afrikaanse a capella en Coldplay. Die combinatie houdt op het eerste gezicht misschien weinig steek, maar in het universum van Chinouriri leidt ze tot aanstekelijke liedjes. De Londense singer-songwriter is dan ook niet van de minsten. Enkele jaren geleden studeerde ze af aan de BRIT School, de befaamde star academy die onder meer Kae Tempest, Adele en Amy Winehouse tot haar alumni mag rekenen. Sindsdien specialiseert ze zich in herkenbare indiepop, scoorde ze een platencontract bij het legendarische Parlophone, belandde ze op de soundtrack van Michaela Coels gelauwerde serie I May Destroy You en mocht ze voorprogramma’s verzorgen voor Celeste, Sam Fender, Lianne La Havas en Remi Wolf, met wie ze nu halt houdt in Brussel.

Vorige maand kwam haar derde ep Better Off Without uit, een collectie break-upsongs die ze neerpende na een relatie van vijf jaar. Verrassend zonnig klinkende break-upsongs, weliswaar. We garanderen u: zet All I Ever Asked in uw zomerplaylist en na enkele luisterbeurten neuriet u vrolijk ‘Woo-hoo-hoo-hoo’ mee.

Een willekeurige quote: ‘Ik voel me altijd aangetrokken tot heel trieste dingen. Ik kijk naar misdaaddocu’s, doe research naar deprimerende dingen en heb de slechte gewoonte om te denken dat ik iedereen kan helpen. In zekere zin steek ik het verdriet van andere mensen in liedjes.’

In concert: op 27/6 in de Botanique, Brussel.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.