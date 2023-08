De ‘weird black girls’ van Flyana Boss zouden wel eens de amusantste zomerhit van 2023 kunnen gemaakt hebben

LEDEN Bobbi LaNea en Folayan Leeftijd ‘Oud genoeg om te drinken en te roken.’ LOCATIE Los Angeles INSTAGRAM @flyanaboss IN HET KORT Rapduo. Scoorde een zomerhit. Bracht Missy Elliott aan het rennen.

Het is nog net iets te vroeg om het te claimen, maar wat ons betreft, zou You Wish weleens de amusantste zomerhit van 2023 kunnen zijn. Met zijn vlijmscherpe timing, slimme productie en geestige oneliners als ‘Hello, Christ? I’m ’bout to sin again’ en ‘I be Michael Phelps, all the brand deals that I’m swimmin’ in’ lijkt het nummer alleszins gemaakt om viraal te gaan. Er is zelfs al een TikTok-challenge aan gekoppeld waarbij fans, vooral jonge zwarte vrouwen, al rappend door drukke winkelstraten, fitnesszalen en McDonald’s-filialen rennen, naar het voorbeeld van het rapduo. Zelfs Missy Elliott trok een sprintje.

De genieën achter de hit heten Bobbi LaNea en Folayan, twee rappers, zelfverklaarde ‘weird black girls’ en beste vriendinnen die elkaar leerden kennen tijdens hun muziekopleiding in Los Angeles en sindsdien Flyana Boss (een knipoog naar hun idool Diana Ross) vormen. Met een specifiek doel voor ogen: viraal gaan. Zo deelden ze twee jaar lang dagelijks dansjes, vlogs en liedjes op TikTok, bouwden ze een bescheiden fanbase op en tekenden ze een platencontract bij Atlantic Records. Maar het is You Wish dat pas echt internethelden van hen heeft gemaakt. Lil Nas X en Timbaland zijn fan. Ze traden op met Megan Thee Stallion. En ze hebben zichzelf tot leiders van de Vagina Dynasty uitgeroepen. Geen idee wat dat inhoudt, maar wij willen een lidkaart.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘We roepen graag herhaaldelijk random, gekke dingen naar elkaar.’



