De Warmste Week klokt af op 5 miljoen euro

De Warmste Week heeft dit jaar 5.081.675 euro opgebracht, zo is zaterdagavond bekendgemaakt. De editie 2022 van de solidariteitsactie stond in het teken van kansarmoede.

Maandag 19 december werd de grootste solidariteitsactie van Vlaanderen op gang getrapt in Hasselt. Vanuit Het Warmste Huis maakten Fien Germijns, Kawtar Ehlalouch, Eva De Roo en Sander Gillis zes dagen lang non-stop radio op Studio Brussel, MNM en VRT MAX. Mensen konden plaatjes aanvragen via dewarmsteweek.be en tal van artiesten maakten hun opwachting.

De hele week stond het VRT-aanbod in het teken van de solidariteitsactie, met ook vijf Warmathons, Tournée Héritier op Ketnet en het Eén-programma ‘Vlammen tegen kansarmoede’ met Kristel Verbeke. Een op de acht Vlamingen wordt geboren in kansarmoede. Mensen die in kansarmoede leven, worden beperkt in hun kansen om op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Zowel thuis, op school, op het werk als in de sportclub. Er hangt nog een taboesfeer rond het probleem en daardoor blijft het vaak onder de radar.

Vorig jaar verzamelde De Warmste Week 3.203.455 euro, bestemd voor 200 geselecteerde projecten rond het thema “kunnen zijn wie je bent”.