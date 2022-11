De sound van Simon ligt ergens tussen ideale schlagerschoonzoon en sympathieke rapper

AKA: Simon Mitxelena

Leeftijd: 27

Locatie: Antwerpen

Instagram: @simon.__.m

In het kort: Schrijft graag liefdesliedjes. Zalft uw gebroken hart. De verbindende schakel tussen Christoff en Brahim.

In het lang: Ergens in het onontgonnen niemandsland tussen ideale schlagerschoonzoon Christoff en sympathieke rapper Brahim vond Simon het gat in de Vlaamse showbizz. Daar ging weliswaar een hele ontdekkingsreis aan vooraf. Als kind begon de Antwerpenaar onschuldige liefdesverdrietliedjes te schrijven op zijn gitaar en piano. Daarna rolde hij de hiphopwereld in en stampte hij met enkele vrienden het rapcollectief Roedel uit de grond, om enkele jaren later kleinkunst te gaan studeren en zijn tocht toch weer solo verder te zetten. Eerst als Mitxelena, nu als Simon. ‘Louter omdat niemand mijn achternaam kon uitspreken en het voor iedereen een beetje gênant werd.’

Na een finaleplaats in De Nieuwe Lichting en lofbetuigingen van Kate Ryan, brengt Simon al zijn eerdere omzwervingen samen op zijn langspeeldebuut Zoveel nog te doen, een break-upplaat vol Nederlandstalige, eigenzinnige en bitterzoete indie waarin u afhankelijk van uw referentiekader Wim De Craene, Andy Shauf of Tyler, the Creator kan herkennen. Of zoals hij het zelf samenvat: ‘Honderd procent garantie op gevoelens en gebroken harten.’ Al zorgt Simon gelukkig ook af en toe voor onbekommerd vertier. Na videoclips geïnspireerd door de Mortselse kleinburgerlijkheid en Zomerbeelden, een livesessie op het dak van wegrestaurant E17 Snack, en een tournee langs verschillende Parklanen in Vlaanderen, volgt een releaseshow in Trix met randanimatie in de vorm van een tombola en een fan’s corner. Er is een nieuwe charmezanger in town.

Een willekeurige quote: ‘Het voelt alsof alles wat ik ooit heb gemaakt een voorbode voor dit album was. En allicht is Zoveel nog te doen op zijn beurt een voorbode voor wat nog komt. Het is een eindeloos proces van zoeken en experimenteren.’

In concert: Op 16.11 in Trix, Antwerpen.



