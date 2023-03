De ‘shoey’: alles wat u moet weten over de goorste Australische concerttraditie

De ‘shoey’, recent terug gepopulariseerd door popicoon Harry Styles, blijft tot de verbeelding spreken. Maar wat is deze Australische traditie juist, en waarom voelen zoveel artiesten zich geroepen om gehoor te geven aan de lokroep van de schoen als shotglas?

Eerst: de logistiek

U haalt uw schoen van uw bezwete voet. Hierin giet u een, liefst alcoholische, drank naar keuze. Daarna brengt u uw schoeisel naar uw lippen en drink het in één teug leeg alsof u terug zestien jaar bent en indruk wil maken op uw vrienden tijdens uw eerste fuif. Wil u geen gebruik maken van uw eigen schoen? Dan mag u volgens de spelregels – het gaat hier duidelijk om een hoogst officiële traditie – de schoen van een van uw vrienden gebruiken. Bier wordt het vaakst als schoendrank gebruikt, maar het mag gerust ook champagne zijn.

Klinkt vreemd, maar wie optreedt aan de andere kant van de aardbol kan er vaak niet aan ontsnappen. In Australië worden artiesten geregeld door het publiek aangespoord om een ‘shoey’ binnen te trekken.

Een lesje geschiedenis

Als we de geschiedenis mogen geloven vindt de shoey geregeld plaats aan het begin van de twintigste eeuw in bordelen in Chicago. Hier ging het dan wel over champagne die uit de poezelige muiltjes van de danseressen werden gedronken.

Ook Duitse soldaten hielden van wat schoenen-sap. Tijdens de Eerste Wereldoorlog dronken ze bier uit hun lederen bottines omdat dit geluk zou brengen tijdens de strijd. Daarnaast was het ook een niet al te hygiënisch inwijdingsritueel voor nieuwe soldaten en moest de schoen van de generaal eraan geloven als het gevecht gewonnen werd.

Fast forward naar de jaren 2000 waar aanmoedigingen tot een shoey tijdens menig Australisch concert te horen zijn. Volgens een interview met BBC kan onderzoeker Mark Gwynn de origine in de concertcultuur terugleiden naar – waar anders ook – de Australische punkscene en sportevenementen. Vooral bij Formule 1-wedstrijden is de traditie populair sinds Australische F1-piloot Daniel Riccardo er zijn signature overwinningssymbool van maakte vanaf 2016.

Niet elke Australische fan is even blij met deze concerttraditie. Online luidt de kritiek dat het binge-drinking promoot en de Australische party-cultuur uitvergroot, maar volgens anderen is het dan net weer wat onschuldig plezier dat de draak wil steken met negatieve Australische stereotypen.

Negatief imago terzijde zijn er ook nog gezondheidsrisico’s verbonden aan het fenomeen. Wie zich aan een shoey waagt, riskeert een stafylokokbesmetting vanwege de bacteriën die aanwezig kunnen zijn in uw schoen naar keuze.

Hygiënisch of niet, veel popsterren waagden zich in recente jaren aan een nipje uit de schoen, anderen weigerden dan weer in te gaan op verzoeken uit het publiek.

Kacey Musgraves

Tijdens haar tournée in 2019 passeert countryzangeres Kacey Musgraves in Sydney. Een concert dat haar ongetwijfeld nog lang zal bijblijven. Tijdens Oh, What A World steekt een fan een laars in de lucht en roept ‘do a shoey!’. Musgraves blijkt meteen mee te zijn met de trend en schiet in de lach, terwijl ze naar de fan wijst en zegt: ‘Don’t do it!’.

Het publiek blijft haar aanmoedigen waarna ze haar eigen sandalen in de lucht steekt en verklaart dat ze daaruit geen shoey kan drinken, maar de fan is meer dan bereid om de zangers uit haar schoen te laten drinken. Musgraves kijkt met lichte paniek in de ogen naar haar bandleden die haar ondertussen toch ook graag deze concerttraditie in ere willen zien houden. De zangeres wuift de schoen van haar fan weg met bezorgdheden rond hygiëne en voetschimmel en stort zich maar snel in een rondje bedankingen voor iedereen die haar tournée mede mogelijk had gemaakt.



Een dag later bracht ze in Melbourne een glazen muiltje mee het podium op waaruit ze tequila dronk, een flauwe herinterpretatie.

Post Malone

Geen flauw idee of het wereldrecord shoeys doen bestaat, maar het zou wel eens op naam van Amerikaanse rapper Post Malone kunnen staan. Tijdens zijn Australische tournée in 2019 maakte hij er een gewoonte van om bij elke show een shoey te doen. Dat werden er uiteindelijk zo veel dat de Nieuw-Zeelandse muziekwebsite Umusic niet anders kon dan er een top tien van te maken.

Onze persoonlijke favoriet is die in Auckland, waar hij hoofdschuddend bier giet in de schoen van een fan, zich duidelijk afvragend hoe het ooit zo ver is kunnen komen. Nadat hij de shoey gezwind binnen giet becommentarieert hij nog de hygiëne van de desbetreffende schoen. ‘You have some stinky ass feet, brother,’ aldus Posty.



Niet alleen in Australië en Nieuw-Zeeland waagde hij zich aan wat schoendrank. Bijna als een officiële toeristische ambassadeur exporteert hij de traditie ook naar de Verenigde Staten. Op de Miami Grand Prix introduceerde hij de shoey met veel plezier aan het Amerikaans publiek. U kan zich stilaan beginnen afvragen of hij ooit ook nog uit een gewoon glas drinkt.

Machine Gun Kelly

Nooit gedacht dat we Machine Gun Kelly ooit ergens het toonvoorbeeld van zouden noemen, maar de Amerikaanse ooit rapper nu weer punkzanger toonde in 2018 hoe een perfecte shoey eruit ziet. Zonder poespas ontknoopt Machine Gun Kelly de veters van zijn eigen, reeds gedragen sneaker. Daarin giet hij een ruime hoeveelheid niet nader benoemde vloeistof die hij zonder morren aan zijn lippen zit en tot op de bodem, of tenminste tot op de schoenzool, leegdrinkt. Als de muziekcarrière – en we kunnen er alleen maar op hopen – uiteindelijk zou floppen, kan de zanger/rapper misschien een centje bijverdienen met een masterclass shoeys drinken.



Tyler, The Creator

De Amerikaanse rapper veroorzaakte de nodige controverse in shoey-land tijdens zijn doortocht op het Splendour In The Grass festival in de zomer van 2022. Australische fans hadden er doorheen de dag een sport van gemaakt om zoveel mogelijk artiesten te overtuigen een shoey te proberen. De set van Tyler, The Creator werd dan ook meermaals onderbroken door aansporingen uit het publiek om deel te nemen aan de Australische traditie.

‘I don’t give in to peer pressure,’ luidt het duidelijke antwoord van de rapper. Als alternatief biedt hij aan om op zijn eigen been te spuwen, waarna hij het publiek ervan beschuldigt raar te zijn. Nogal hypocriet komend van iemand die net een rochel op zijn eigen dij mikte.

Muziekblog Purple Sneakers had na dit optreden genoeg van de Australische traditie en weidde een Instagram-post aan hun frustraties. Hierin maakten ze duidelijk dat ze het beu waren dat Australische fans hiervoor bekend stonden in de ogen van internationale artiesten. ‘Intrusive vocal chants against the artists’ will goes beyond appreciation and love for an artist, rather, it objectifies them as non-human beacon of our entertainment, ruining the level playing field that is presented by a concert or festival between punter and musician.’

Harry Styles

Dat Harry Styles ter sprake komt vlak nadat we het over spuwen hebben gehad is compleet toevallig. Tijdens zijn tournée down under in 2018 reageerde de zanger nog met ‘what’s a shoey?’ op de kreten uit het publiek. Na een woordje uitleg van de fans werd snel duidelijk dat ze de zanger die avond niet zo ver zouden krijgen: ‘I’m not drinking out of a shoe! Are you mad?’. De zanger grapte nog dat hij het misschien tegen het einde van de show zou doen, als zijn zweet er goed ingewreven was, maar zover kwam het niet.

Shoey-fans moesten nog tot 2023 wachten om hun idool eindelijk uit zijn schoen te zien slurpen. Dit deed hij in stijl uit zijn Gucci x Adidas sneakers. Prijskaartje van zijn glas naar keuze? Ruim 800 euro. ‘This is one of the most disgusting traditions I’ve ever heard of,’ zei de zanger alvorens zijn drankje met een grimas op het gezicht naar binnen te werken. Nadien voelde Styles zich naar eigen zeggen als een compleet andere persoon. ‘I will be discussing this with my therapist at lenght,’ sloot de zanger de ervaring af.

Maisie Peters

Meest recente toevoeging aan de shoey-lijst is Maisie Peters. De Britse zangeres, die momenteel het voorprogramma van Ed Sheeran mag verzorgen, zag een inspirerend moment in de shoey van Harry Styles. In een interview met The Project was Peters klaar en duidelijk: ‘I want to do a shoey, why has no one asked me?’

Enkele dagen later was het eindelijk zover. In een TikTok op haar eigen account geniet de zangeres duidelijk wanneer haar shoey-dromen eindelijk in vervulling gaan. Haar beker naar keuze is een stijlvolle zwarte combat-laars die ze speciaal uitgekozen had voor dit doel. Een glamoureuzer shotglas dan de meeste die haar voorgingen, maar online krijgt ze strafpunten wegens het breken van de officiële shoey-regels. Wie goed heeft opgelet weet namelijk dat de shoey uit uw eigen schoen gedronken moet worden, waar u seconden voordien nog met uw zweetvoeten inzat of uit een gebruikte schoen van een van uw vrienden of gewillige fans. Kwestie van de absoluut goorste smaak te kunnen bereiken.

Entertainend, maar wij gaan onze schoenen toch aan houden.