De redactieraad: op welk nummer zou u uw openingsdans doen?

De Knack Focus-redactie buigt zich over een popculturele vraag. Deze week, ter voorbereiding op Valentijn: op welk nummer zou u uw openingsdans doen?

Bert Bultinck (hoofdredacteur Knack): The Power of Love – Mauro Pawlowski

Een fantastische cover van Frankie Goes to Hollywood die Mauro ooit heeft gespeeld in café Chatleroi in Antwerpen en enkel terug te vinden is op YouTube. Het origineel heeft een hoog campgehalte dat het ook goed doet op trouwfeesten, maar ik vind deze versie nog ontroerender. Je merkt dat Mauro er in het begin een beetje mee aan het lachen is, maar uiteindelijk laat hij de ironie achterwege en verliest hij zich helemaal in het nummer.



Jozefien Wouters (redacteur): Stickwitu – The Pussycat Dolls

Een ode aan de monogamie, maar vooral een verrassend lieflijk nummer voor een girlband waarvan de grootste hit bestaat uit de woorden ‘Don’t cha wish your girlfriend was hot like me?’ Die is voor later op de avond.



Michael Ilegems (coördinator): I Love You, Honeybear – Father John Misty

Toegegeven: inhoudelijk misschien niet de meest geschikte openingsdans, met lyrics als ‘Everything is doomed, and nothing will be spared, but I love you, honeybear’. Maar na rijp beraad met mijn vriendin hebben we besloten om de optie toch open te houden. Voor ons is het namelijk wél een romantische keuze, omdat we een liefde voor Father John Misty delen. Bovendien is de melodie zo zeemzoet dat ik denk dat we er wel mee weg zullen komen.



Hans Boffel (vormgever): Chain Reaction – Diana Ross

Een klassieker uit mijn jeugd die me altijd vrolijk stemt en behalve romantisch ook een tikje pornografisch is, met lyrics als ‘You let me hold you for the first explosion’. Eigenlijk zou ik het nummer zelfs liever zingen dan er samen op te dansen.



Jonas Boel (muziekredacteur): Windowlicker – Aphex Twin

Geen klassieke slow, maar een sexy nummer dat zich perfect leent tot een Wednesday Addams-achtige paringsdans. Idealiter met alle genodigden mee op de dansvloer.



Kurt Blondeel (redacteur): A Heart Needs a Home – Richard en Linda Thompson

Ik heb jaren gewacht om mijn vrouw een aanzoek te doen omdat ik vreselijk opzag tegen een trouwfeest, in het bijzonder de openingsdans. Uiteindelijk zijn we in kleine kring getrouwd, maar mochten we ons toch aan een openingsdans hebben gewaagd, had ik dit mooi maar vinnig liefdesliedje gekozen.

Tobias Cobbaert (webredacteur): Run Away with Me – Carly Rae Jepsen

Ik ben eerder een wilde springer dan een begenadigd danser en vind openingsdansen meestal maar een saaie bedoening. Dan liever een popbanger met een epische saxofoonlijn. Bovendien zou ik op het moment zelf allicht ook liever weglopen met mijn kersverse vrouw.



Geert Zagers (redacteur): Unchained Melody – Righteous Brothers

In een vreemde fase in mijn leven ben ik drie jaar trouw-dj geweest, wat mij het een en ander leerde over openingsdansen. Eén: kies niets dat te snel is, tenzij je kunt dansen. Twee: wordt niet te persoonlijk, want voor je het weet, sta je iets raars te doen op een nummer van Carly Rae Jepsen terwijl de overige tweehonderd mensen zich afvragen wat er precies aan het gebeuren is. Drie: Unchained Melody werkt altijd.