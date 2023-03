De Nieuwe Lichting-winnaar Isaac Roux babbelde met Paul McCartney in korte broek en pantoffels over muziek

Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & The Castle of Creep wonnen niet alleen De Nieuwe Lichting 2023, maar meteen ook een bootcamp in de befaamde Daft Studios in de Ardennen. Wij mochten mee.

‘Dat klonk al niet slecht, hè’, zegt de sound engineer tegen singer-songwriter Louis De Roo. Van alle Nieuwe Lichting-winnaars kan hij de meeste adelbrieven voorleggen: hij haalde op zijn veertiende de publieksprijs op talentenwedstrijd Kunstbende, deed mee aan The Voice, won vorig jaar met zijn project Isaac Roux de publieksprijs op Humo’s Rock Rally, studeerde aan het Liverpool Institute for Performing Arts (de school van Paul McCartney) én mocht als tiener op minitournee naar Australië nadat een groepje Aussies hem had ontdekt tijdens het busken in Bordeaux. ‘Daar komt helemaal niets van in huis, dacht ik toen een Australiër me zei dat hij me voor enkele shows zou meenemen naar Sydney’, vertelt De Roo tussen het opnemen door. ‘Maar de volgende ochtend kreeg ik effectief de vliegtickets in mijn mailbox. Een geweldige ervaring. Het was altijd al mijn droom om naar Australië te gaan.’

En dan moest je grootste avontuur nog beginnen. Hoe schopt een tiener uit Maldegem het tot op de muziekschool van Paul McCartney in Liverpool?

Louis De Roo: Óók door op te treden in Bordeaux. (lacht) In het zesde jaar kunsthumaniora gingen we er op schoolreis. We logeerden in een kasteel en gaven optredens. Na een van die concertjes kwam Ian Christians, de eigenaar van het kasteel en in die tijd A&R bij EMI UK, naar mij toe: ‘Ik wil ervoor zorgen dat je een album kunt opnemen.’ Hij raadde me ook aan om te studeren aan het Liverpool Institute for Performing Arts. Ik had er nog nooit van gehoord. Hij is uiteindelijk van Bordeaux naar Maldegem gereden om mijn ouders te overtuigen mij naar Liverpool te laten gaan.

Met succes.

De Roo: Ze stonden er niet meteen voor te springen dat hun achttienjarige zoon helemaal alleen naar daar zou gaan, maar uiteindelijk stemden ze toe. Ik had nooit gedacht dat ik toegelaten zou worden. Er zijn 10.000 inschrijvingen per jaar waarvan maar 100 studenten kunnen beginnen. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik ben er Christians nog steeds heel dankbaar voor. Hij is de eerste persoon die iets in mij zag. Ik heb een best donkere puberteit gehad, maar nadien is het almaar beter gegaan. Alsof ik steeds op het juiste moment de juiste mensen leer kennen.

In Liverpool heb je zo ook Paul McCartney ontmoet. Hoe was dat?

De Roo: McCartney is een legende. Tijdens een songwritingclass mochten we een kwartiertje met hem samenwerken. Hij had helemaal geen dikke nek, maar zat daar gewoon in korte broek en pantoffels over muziek te babbelen. Die ervaringen in Liverpool hebben ervoor gezorgd dat ik besefte dat ik beroepsmuzikant wil worden. Sindsdien staat alles in functie van muziek.

‘Zijn die drums altijd zo snel? Het lijkt wel dubstep’, merkt De Roo terwijl hij vanuit de controlekamer naar zijn drummer in de studio beneden kijkt. Samen met zijn band neemt hij vandaag de drum- en contrabaspartijen van een nieuwe single op. Vocals, synths en gitaren kunnen ze thuis opnemen, licht hij toe. Maar de Daft Studios – met zijn chique microfoons en analoge plug-ins – is voor drum en contrabas een enorme meerwaarde. Terwijl De Roo uitlegt waar ze met de percussie naartoe willen – warm en zacht in het begin van het nummer, opzwepender op het einde – rommelt Pieter-Jan Decraene in de gang aan een aftands versterkertje. ‘Als we de drumpartijen daardoor tegen een betonnen muur laten schallen – wat heel hard gaat kletteren – en dat weer opnemen en onder de organische kickdrum steken, krijgen we een heel apart geluid’, zegt De Roo. ‘Een idee van PJ.’

Het nummer in kwestie, de tweede single van Isaac Roux, gaat The Distance heten en komt later dit voorjaar uit. Het wordt iets donkerder dan White Rose – de track waarmee hij De Nieuwe Lichting won en een label (Mayway) en een booker (LiveNation) binnenhaalde – wat wellicht ook een voorbode is voor het album dat er in 2024 aan komt. ‘The Distance gaat over de periode dat mijn vriendin in Polen zat en over de afstand die we toen ervoeren. Ik schrijf nu eenmaal vooral nummers over verdriet’, zegt De Roo schouderophalend, terwijl hij ‘rum-colaatjes’ maakt voor zijn bandleden. Vanavond nemen ze een cover van Bloodbuzz Ohio van The National op, óók al een tranentrekker. ‘Matt Berninger is een fantastische songwriter. Ik vind dat Bloodbuzz Ohio wel bij ons past, met die eigenzinnige drums. Én – niet onbelangrijk – het is een cover die iedereen kent. Dan gaan mensen uit nieuwsgierigheid er minstens één keer naar luisteren, toch?’



