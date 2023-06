De muziek van Rochelle Jordan werkt evengoed op de dansvloer als tijdens een melancholische zomeravond

LEEFTIJD 33 LOCATIE Los Angeles INSTAGRAM @rochelle_jordan IN HET KORT Artiest. Maakt r&b-electronica. Om op te dansen op Paradise City. (Of in uw living.)

Rochelle Jordan was tien jaar geleden al goed op weg om een gevestigde waarde te worden. Haar drie eerste albums vol leftfield-r&b kregen een bescheiden cultstatus in Canada en de blogosfeer. Ze ging op tournee met Jessie Ware. Ze mocht een stemmetje inspreken voor de Adult Swim-reeks Black Dynamite. Childish Gambino vroeg haar om mee te schrijven en te zingen op zijn album Because the Internet. En toen werd het stil. Intussen weten we ook waarom: Jordan worstelde met een depressie, gezondheidsproblemen, strubbelingen met haar label en een verhuis naar Amerika.

Pas zeven jaar later, in 2021, liet ze opnieuw van zich horen met Play with the Changes, een onconventioneel staaltje r&b-electronica dat mee werd geproduceerd door Machinedrum, KLSH en Jimmy Edgar en dat volgens The Guardian klinkt alsof ‘een gekke wetenschapper experimenten uitvoert met rare pop, futuristische dance en UK garage’. Een eclectische mix die nog net iets meer steek houdt als u Jordans achtergrond kent (ze heeft Jamaicaanse roots, werd geboren in Londen, verhuisde als kind naar Toronto en vestigde zich intussen in Los Angeles) en evengoed werkt op een dansvloer (die van Paradise City, bijvoorbeeld) als tijdens een melancholische zomeravond alleen met uw koptelefoon.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Door al vroeg ondergedompeld te worden in verschillende culturen, kan ik me nu moeiteloos aanpassen aan verschillende soundscapes.’

IN CONCERT op 02.07 op Paradise City.



