De muziek van Martyna Basta klinkt als de audiovariant van een alledaags plakboek

LEEFTIJD 28 LOCATIE Krakau INSTAGRAM @martynkabasta IN HET KORT Pools. Componiste. Maakt buitengewone nummers met alledaagse geluiden.



Ritselende bladeren. Het rinkelen van een wijnglas. De geluiden van een kabbelend beekje opgenomen tijdens een wandeling. De muziek van Martyna Basta klinkt als de audiovariant van de dagboeken die kinderen bijhouden en waarin ze stukjes van hun dagelijkse leven plakken: het papiertje van een snoepje, een bloemetje geplukt op weg naar huis. Voor de Poolse componiste is muziek maken zoals ‘een bekentenis, zoals het schrijven van een brief of het voeren van een intiem gesprek’.



Martyna Basta groeide op in Krakau in het zuiden van Polen. Ze volgde lessen klassieke gitaar vanaf haar zevende, maar toen ze werd toegelaten aan het conservatorium besloot ze ermee op te houden. Ze had last van podiumvrees en vond de rigide structuur van een klassieke opleiding maar niets. ‘Ik had een week buikpijn voor elk optreden, zelfs al was het maar voor familie. Het perfectionisme was overweldigend. Elk detail moest perfect zijn. Ik wilde experimenteren, maar daar was geen ruimte voor op school’, vertelde ze in interviews. Ze verkocht haar gitaar, kocht met het geld een synthesizer en ging op zoek naar een radicaal andere manier van muziek maken, een die draaide rond field recordings, elektronica en haar, soms amper identificeerbare, stem.

Het resultaat was haar debuutalbum Making Eye Contact with Solitude. In 2023 volgde Slowly Forgetting, Barely Remembering, waarop er meer plaats is voor akoestische instrumenten zoals de gitaar en de citer en meer conventionele melodieën – al wordt het nooit helemaal conventioneel. Het leverde haar applaus op van Pitchfork, die de plaat opnam in zijn lijstje van beste experimentele albums van het jaar, en een plek op de line-up van de meest vooruitstrevende festivals, zoals Unsound in Krakau, Schiev in Brussel en CTM Festival in Berlijn. Volgende week speelt ze opnieuw in Brussel in samenwerking met de gerenommeerde Russische producer Pavel Milyakov, beter bekend als Buttechno. Voor de duidelijkheid: die podiumvrees heeft ze intussen overwonnen.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Toen ik ontdekte dat ik mijn veldopnames elektronisch kon manipuleren, was ik zo opgewonden dat ik niet kon slapen.’

IN CONCERT op 20.02 in Reset, Brussel, in samenwerking met Bozar.