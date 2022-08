De moderne kleinkunst van Blond tovert Fort Napoleon even om tot supermarkt tijdens Theater aan Zee

Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge artiest elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Blond.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan beloftevolle artiesten.

De drie groepsleden van Blond leerden elkaar destijds kennen aan het Conservatorium van Antwerpen, waar ze beslisten een girl group op te richten. Samen maken ze iets tussen kleinkunst en synthpop, met gevatte teksten in hun Nederlandse moedertaal.

Zo hebben ze het graag over mannen die hun gevoelens moeten onderdrukken, vrouwen die willen ontsnappen aan het cliché dat ze een partner nodig hebben om gelukkig te zijn, en hoe de supermarkt een soort microkosmos is waarin we de hele maatschappij kunnen bestuderen. Muziek om tussen de winkelrekken te luisteren, al is Fort Napoleon in Oostende ook een gepaste locatie. Luister hieronder hoe dat klonk.