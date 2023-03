De hiphop van muzikale tweeling Deki Alem bengelt qua attitude voortdurend tussen macho en fragiel

Leden Sammy en Johnny Bennett Locatie Zweden Instagram @dekialem In het kort Muzikale tweeling. Niet de M-kids. Maken edgy Britse rap, maar dan op z’n Zweeds.

In het lang Tegan and Sara. The Veronicas. Ibeyi. Bros. The Garden. De M-kids. Tweelingen hebben ons al heel wat mooie deuntjes geschonken. Aan dat lijstje mag u nu ook de Zweedse tweelingbroers Sammy en Johnny Bennett toevoegen. Hun thuisland veroverden ze jaren geleden al als het duo Bennett (goed voor no-nonsenserap in hun moedertaal, een ep, een plaat en een Zweedse Grammy), maar sinds ze vorig jaar voor een radicale rebranding hebben gekozen, lijken hun ambities nog verder te reiken.

Onder het nieuwe pseudoniem Deki Alem ruilen ze hun Zweeds in voor een verrassend geloofwaardige Britse tongval, lengen ze hun rap aan met drum-’n-bass, dance en grunge en bengelen ze qua attitude voortdurend tussen macho en fragiel. Nog edgyer, eigenwijzer en energetischer. Vorig jaar stonden ze in het voorprogramma van Gorillaz en brachten ze de ep Among Heads uit, waarvoor ze de handen in elkaar sloegen met landgenoten Liohn en Klahr, die eerder al produceten voor Drake, Lady Gaga, Bree Runway en Swedish House Mafia. Dit jaar verschijnt de opvolger Fluent Stutter (op een vreemde manier ook een bijzonder accurate omschrijving van hun sound) en passeren ze voor het eerst in Vlaanderen, op het vooruitstrevende hiphopfestival Out the Frame. Voor wie nog twijfelt: check de clip bij Chikken at the Mall, een soort Bad Boys meets Chicken Run. Op de best mogelijke manier.

Een willekeurige quote ‘Sluit je ogen en geniet van de fun.’

In concert op 25.03 in de Vooruit, Gent tijdens Out the Frame en op zondag 20 augustus op Pukkelpop.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.