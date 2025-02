De elektronische rock van Affaire is warm aanbevolen voor fans van drummachines en Oostenrijkse bergen

AKA Michiel Ritzen (zang, gitaar, synths) en Nick Caers (synths, drums) LEEFTIJD 27 LOCATIE Brussel INSTAGRAM @affaireee IN HET KORT Band. Bestaat uit twee mannen met een hoop drumcomputers en synthesizers. Maakt elektronische rockmuziek.

Warm aanbevolen voor fans van drummachines, groepen als Suicide en Talking Heads en de Oostenrijkse bergen: Affaire, de band van Michiel Ritzen en Nick Caers – u herkent die laatste als de drummer van The Haunted Youth. De twee leerden elkaar kennen als tieners op de middelbare school, toen Caers op de speelplaats op Ritzen afstapte en vroeg: ‘Yo, drum jij ook?’ Ze begonnen samen muziek te maken, en daar zijn ze sindsdien niet meer mee gestopt. Een goede tien jaar later hebben ze het drumlokaal van de muziekschool in Bilzen ingeruild voor een homestudio in hun appartement in Ukkel, en de drumstellen voor een ‘uit de hand gelopen’ verzameling drummachines en andere technische snufjes. Ze doopten hun band Affaire, omdat ‘muziek voor mij een soort verboden liefde is. Iets wat ik niet hoor te doen – ik heb geen muziek gestudeerd en ben psycholoog van opleiding’, zegt Ritzen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Toch deed hij het, en gelukkig maar. Vorig jaar werd Affaire uitgeroepen tot een van de finalisten van talentenwedstrijd Sound Track, tekenden ze bij V2 Records en traden ze op op Best Kept Secret. Deze week brengen ze hun nieuwe ep Internal Swing uit, waarop vocalist en tekstschrijver Ritzen over zenuwachtige bliepjes, gitaarlijnen en synths reflecteert over de schommelingen van het menselijke brein. Zo gaat Come On! over een fictieve Kim Jong-un die stiekem een Amerikaanse droom koestert, Keep Calling over een incapabele therapeut en Mountain Energy over escapistische bergritjes in de Oostenrijkse Alpen. ‘Soms lijkt het alsof onze machines stiekem een eigen wil hebben’, klinkt het nog. Daar kunt u binnenkort zelf over oordelen op een van hun releaseshows.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘We willen in de toekomst van Affaire een echte relatie maken. Misschien zelfs trouwen.’

IN CONCERT op 08.02 op We Are Open in Trix, Antwerpen en op 19.03 in Ancienne Belgique, Brussel.