De Britse rockband HotWax leerde schreeuwen op het toilet

AKA Tallulah Sim-Savage (stem, gitaar), Lola Sam (bas) en Alfie Sayers (drums)

LEEFTIJD Twintigers

LOCATIE Verenigd Koninkrijk

INSTAGRAM @hotwaxbandd

IN HET KORT Rockband. Ze leerden schreeuwen op het toilet. Courtney Love is fan.



IN HET LANG ‘We waren nog niet oud genoeg om binnen te mogen als publiek, maar toch mochten we het podium op.’ Tallulah Sim-Savage en Lola Sam waren vijftien toen ze samen muziek begonnen te spelen. Ze hadden elkaar leren kennen op hun middelbare school in Hastings, Engeland. Ze waren de buitenbeentjes naar wie de andere kinderen hun lunch gooiden en verstopten zich samen in de gang. Daar ontstond het idee om een band te beginnen en niet veel later begonnen ze samen met hun drummer Alfie Sayers op te treden in muziekclubs in en rond Hastings.



Daarna ging het snel. In het begin van 2023 was HotWax nog nooit op tournee geweest. Toen het jaar ten einde liep, werden ze uitgeroepen tot een van dé Britse gitaarbands om in de gaten te houden. Ze waren met Royal Blood door de Verenigde Staten getrokken als hun voorprogramma, konden grote Britse festivals als The Great Escape en Reading and Leeds Festivals van hun bucketlist schrappen én ze hadden twee ep’s uitgebracht vol schurende rockmuziek. Op A Thousand Times en Invite Me, Kindly schreeuwen ze hun tienerbesognes eruit, gaan ze van klimaatzorgen (Mother) tot hoe je mentale gezondheid onder de anticonceptiepil kan lijden (Rip It Out).

‘Het was een hot shock,’ blikte Sim-Savage terug in Melodic Magazine, ‘en daar hebben we het ook naar vernoemd.’ ‘Het’, dat is hun debuutalbum Hot Shock dat vorige week uitkwam via Marathon Artists. Ze zaten daarvoor in de studio met Catherine Marks, de Australische producer van onder meer The Record van Boygenius. Op Hot Shock maken ze de balans op van hun carrière tot nu toe. ‘We waren achttien toen we bij een platenlabel tekenden en begonnen te touren. Het was een rollercoaster. We waren niet voorbereid. En dat zijn we nog steeds niet, trouwens.’

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Ik was lang te verlegen om te zingen. Tot Lola’s oom me aanraadde om eens heel hard te schreeuwen in het toilet. Daarna ging het beter.’

IN CONCERT Op 20.03 in Trix, Antwerpen.