De balans: dit zijn de beste 10 albums van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: albums.

Ontdek al het beste van 2023 tot nu toe in ons dossier.

10) Speakers Corner Quartet – Further Out Than the Edge

Zestien jaar is de debuutplaat van Speakers Corner Quartet, de bekendste Londense fusionband die u niet kent, in de maak geweest. Gelukkig is het een goeie. Met dank aan onder meer Sampha, Shabaka en Kae Tempest.

9) Lankum – False Lankum

Het Ierse folkkwartet Lankum jaagt op akoestische wijze de rillingen over uw rug. Met fiddle, dulcimer, bodhrán en harp.

8) Christine and the Queens – Paranoïa, Angels, True Love

Larger-than-life powerballads, pompeuze eightiesrock, atmosferische instrumentals, knipogen naar Kate Bush, Prince, Portishead en Phil Collins, en Madonna als AI-engel: Paranoïa, Angels, True Love is het meest ambitieuze, bombastische en epische Christine and the Queens-album tot nu toe.

Lees ook: Christine and the Queens is nu een rockgod

7) Jonah Yano – Portrait of a Dog

Deze plaat van de in Hiroshima geboren en nu in Montreal wonende singer-songwriter lijkt niet te kunnen kiezen tussen tedere psychedelische seventiesfolk en meditatieve jazz. En dat is maar goed ook.

6) Kara Jackson – Why Does the Earth Give Us People to Love?

Met dichteres, essayiste en singer-songwriter Kara Jackson is een nieuwe ster aan het countryfolkfirmament geboren. Dankzij haar mochten we eindelijk nog eens ‘veelbelovend debuut’ schrijven.

5) Jpegmafia & Danny Brown – Scaring the Hoes

Als hedendaagse hiphophelden Jpegmafia en Danny Brown de krachten bundelen krijg je – onze woorden – ‘een rapplaat als een shot espresso met een peyotekoekje op het schoteltje’.

4) Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd

Is dit nu wéér een Lana Del Rey-plaat vol torch songs op de piano? Jazeker. En is het wéér een voltreffer? Absoluut.

3) Gotu Jim – Niet geslapen wel gedoucht

Jim Lageveen alias Gotu Jim – u kunt hem kennen uit de stal van Faberyayo – bezingt hier het nachtleven en de schaduwkant ervan, tegen een achtergrond van hyperpop, emohouse en ook een beetje hiphop.

2) Boygenius – The Record

De supergroep van Phoebe Bridgers, Julien Baker en Lucy Dacus heeft nu ook een superplaat gemaakt. Boygenius – ga dat zien op Pukkelpop! – is simpelweg slimmer dan de jongens.

1) Caroline Polachek – Desire, I Want to Turn into You

Het meest geanticipeerde popalbum van 2023 is (voorlopig) ook het beste. Desire, I Want to Turn into You is avantpop, maar dan met doedelzakken, Spaanse gitaren en een kinderkoor.

Lees ook: Schrik niet als je Caroline Polachek ziet huilen op de trein