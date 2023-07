De balans: dit waren de beste 10 concerten van 2023 tot nu toe

Nu het jaar er alweer voor de helft op zit, blikt Knack Focus terug op het beste van wat de afgelopen maanden te bieden hadden. Vandaag: concerten.

10) Gotu Jim (29.03, Trix, Antwerpen)

De studentenfeestjes waar de Amsterdamse rapper Gotu Jim zijn carrière begon, is hij nu definitief ontgroeid. Zijn sprankelende poprap heeft een melancholisch kantje dat ook in Trix tot uiting kwam, maar ondanks de mistroostige ondertoon bouwde Gotu Jim vooral een goed feestje.

9) Bruce Springsteen (18.06, TW Classic)

De ticketkopers van TW Classic kregen waar voor hun vele centen: The Boss, zoals steeds gesecondeerd door zijn trouwe E Street Band, speelde 27 songs in bijna drie uur, een prestatie die je eigenlijk enkel met topsport kon vergelijken.

8) Ascendant Vierge (24.05, AB, Brussel)

Gabber en theatrale pop: in de Ancienne Belgique bewees Ascendant Vierge – het duo dat bestaat uit sopraan Mathilde Fernandez en hardcoreproducer Paul Seul en onder hippe ravers bekend is van de single Influenceur – dat dat een onweerstaanbare combinatie is. En ze leerden u nog trampolinespringen ook.

Queens of the Stone Age op Rock Werchter 2023. © Rob Walbers © Rob Walbers

7) Queens of the Stone Age (02.07, Rock Werchter).

‘We’ve come to bring you pleasure and make you dance’, beloofde Queens of the Stone Age-frontman Josh Homme. En hij hield woord: na een pauze van vijf jaar tekenden de Queens op de slotdag van Rock Werchter voor een emotionele, grappige maar bovenal verschroeiende passage.

6) Caroline Polachek (27.02, Trix, Antwerpen)

De eerste soloshow van Caroline Polachek op Belgische bodem was meteen een feeëriek popspektakel. Met een integrale uitvoering van haar uitstekende album Desire, I Want to Turn into You bediende Polachek zowel popliefhebbers als zelfverklaarde meerwaardezoekers.

5) The Notwist (10.03, De Roma)

Door covid hebben we veel te lang op de terugkeer van The Notwist moeten wachten, maar uw en ons ongeduld werd in Antwerpen méér dan beloond. In De Roma bleek de Duitse band, die gitaarrock en glitchy electronica combineerde met flarden krautrock, dub en (free)jazz, eens te meer een huis van vertrouwen te zijn.

4) Lana Del Rey (04.07, Ziggo Dome, Amsterdam)

Aan de visuele show kon je werkelijk geen touw vastknopen, maar muzikaal viel er gelukkig helemaal niks aan te merken op Lana Del Rey. In de Ziggo Dome wisselde ze haar adembenemende torch songs af met powerhouses van popsongs, wat resulteerde in een volstrekt uniek concert.

Rosalía op Rock Werchter 2023. © Rob Walbers

3) Rosalía (02.07, Rock Werchter)

De spannendste show van Rock Werchter 2023 stond op naam van Rosalía. Die had zo veel boeiende muziek in de aanbieding – van stomende reggaeton over knarsende industrial tot gevoelige ballades en een Enrique Iglesias-cover – dat een spectaculaire show niet eens had gehoeven. En toch ging ze, samen met haar dansers, voor het totaalplaatje.

2) Death Grips (27.06, Trix, Antwerpen)

Eind juni speelde het experimentele hiphoptrio Death Grips na vier jaar nog eens in ons land. En dat voelde onze man, die zijn belevenissen vanuit de moshpit van minuut tot minuut opschreef in een waar oorlogsverslag, een dag later nog steeds in zijn spieren.

1) Beyoncé (14.05, Koning Boudewijnstadion, Brussel)

‘Have you ever had fun like this?’ vroeg Beyoncé tijdens Cuff It. Eerlijk? Nee, nog nooit, want de megashow die Queen B in Brussel neerzette – inclusief robotarmen, een maanmobiel én het zilveren paard van de Renaissance-hoes – was werkelijk ongezien.

