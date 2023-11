Danny Brown staat droog, maar verloor niks van zijn absurde scherpte en muzikaal vernuft

Ook een nuchtere Danny Brown is een vernuftige Danny Brown, dat bewijst de rapper uit Detroit op zijn zesde soloalbum.

‘Smoking and drink/ Drinking and smoke/ We be smoking and drink’, en dat een keer of tien. Zo ging Danny Brown tien jaar geleden tekeer over hysterische synths à la The Prodigy. De rapper uit Detroit mag sindsdien dan wel een tikkeltje gearticuleerder uit de hoek zijn gekomen, zijn losbandige levensstijl bleef een onuitputtelijke bron van inspiratie. ‘Show up incoherent, niggas know I’m degenerate/ Wake up every morning, night before, I don’t remember it’, klonkt het eerder dit jaar nog met Jpegmafia in Where Ya Get Ya Coke From?

Maar dat hoofdstuk lijkt afgesloten. Danny Brown heeft de bodem van de fles bereikt. Na een dronken podcasttirade gericht aan zijn platenstal Warp liet hij zich in maart opnemen in een afkickkliniek. ‘It humbled the fuck out of me’, zoals hij het zelf verwoordde. Danny Brown, het ongeleide projectiel dat zijn debuutalbum aftrapte met de track Greatest Rapper Ever, nederig? Als dat maar goed komt.

© National

Quaranta ís goed. In de teergevoelige titeltrack doet Brown over een weemoedige surfgitaar een boekje open over het wel en wee van het blingblingbestaan: ‘This rap shit saved my life/ And fucked it up at the same time/ That pain in my heart, I can’t hide/ lots of trauma inside, you can see it in my eyes.’ Balans, het past hem.

Maar geen enkele rapper die zo smakelijk lettergrepen kauwt over flarden progrock als Danny Brown. Dus schiet de vertrouwde vlam weer in de pan in Tantor, met een sample van de gelijknamige Italiaanse cultband, geserveerd door The Alchemist. Die nasale krekelstem is overigens intact gebleven. Dus kruipt Ain’t My Concern voorbij door jazzy horrornevels, als Cypress Hill besmet met een zombiemicrobe. In de industriële doowop van Y.B.P. en het ontregelde Jenn’s Terrific Vacation zit jazzvrijbuiter Kassa Overall aan de knoppen. In die laatste track laat Brown zijn licht schijnen over de gentrificatie van Detroit. ‘Damn, they made that to a dog park’, bericht hij vanop een straathoek. ‘Hoes sold pussy there like Walmart.’

Danny staat droog, maar hij heeft nog niks van zijn absurde scherpte en van zijn muzikaal en verbaal vernuft verloren. Een ‘ja, santé!’ is dus toch op zijn plaats.