Aka: Daniela Lalita Czenstochowski

Leeftijd: onbekend

Locatie: Verenigde Staten

Instagram: @daniela_lalita

In het kort Allround kunstenaar. Nogal conceptueel. Maakt fijne muziek.

In het lang: Op de website van Daniela Lalita kunt u urenlang toekijken hoe de artiest in een klein, tjokvol kamertje een blouse in elkaar naait, mysterieus met takken zwaait of gewoon wat voor zich uit staart, terwijl er op de achtergrond ASMR opwekkende zee- en harpgeluiden worden afgespeeld. Klinkt misschien een tikje random, maar het werk van Lalita draait nu eenmaal om meer dan muziek alleen. De Peruaanse verhuisde jaren geleden naar New York om er design en muziektechnologie te studeren, maakte een performanceshow over het moederschap waarin ze muziek, theater, beeldende kunst, mode en film combineerde, kluste tussendoor bij als model en verdiepte zich vervolgens in de Buchla-synthesizer. Dus nee, Daniela Lalita is niet your average popster.

Voor wie zijn muziek liever niet te conceptueel consumeert, hebben we evenwel goed nieuws: Daniela Lalita maakt buitengewoon fijne liedjes, ook als u de betekenis erachter niet begrijpt. Na een samenwerking met Amnesia Scanner en een voorprogramma voor Caroline Polachek debuteerde ze eerder dit jaar met Tenía Razón, een bezwerend Spaanstalig nummer met productiecredits voor Sega Bodega. Deze week volgt haar eerste ep Trececerotres, vernoemd naar het appartement (nummer 1303) waarin ze opgroeide met haar moeder en grootmoeder en uitgebracht door Young, het label dat ook FKA Twigs, The xx en Kamasi Washington huisvest.

Een willekeurige quote: ‘Ik luister veel naar pointillistische en vocale trance en hou van middeleeuwse melodieën en oude polyfone koren.’



