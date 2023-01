D4vd, mogelijk een van de muzikale ontdekkingen van 2023, werd artiest dankzij zijn Fortnite-video’s

Aka David Burke Leeftijd 17 Locatie Verenigde Staten Instagram @d4vddd In het kort Fortnite-speler. Popster bij toeval. Maakte een hit in de kleerkast van zijn zus.

Het is nog wat vroeg voor grote statements, maar d4vd (David, maar dan hipper gestileerd) zou wel eens een van de muzikale ontdekkingen van 2023 kunnen worden. De zeventienjarige David Burke was eigenlijk van plan om professioneel gamer te worden. Tot hij om copyrightproblemen te voorkomen besloot om zelf liedjes te maken voor de Fortnite-video’s op zijn YouTube-kanaal en zo onverwacht een nieuw talent ontdekte. Eind 2021 plaatste hij zijn eerste song Run Away op SoundCloud, gevolgd door een verzameling laidback indierock en deprimerende bedroompop die hij opnam in de kleerkast van zijn zus, enkel gewapend met zijn iPhone en de muziekapp BandLab.

Sinds het verrassende succes van Romantic Homicide is zijn prille hobby een tikje uit de hand gelopen. Die donkere break-upsong groeide afgelopen zomer uit tot een hit op TikTok, werd intussen bijna driehonderd miljoen keer gestreamd, schopte het tot in de Billboard Hot 100 en haalde uiteindelijk zelfs goud. Sindsdien behoort d4vd tot de tweehonderd meest gestreamde artiesten op Spotify, tekende hij een platencontract bij Interscope Records en dook hij voor het eerst een professionele studio in, met producer Jim-E Stack, die eerder samenwerkte met Caroline Polachek en Bon Iver. Meer generatie Z wordt een muziekcarrière niet.

Een willekeurige quote ‘Mijn mama gaat het vreselijk vinden dat ik dit zeg, maar iedereen had Romantic Homicide kunnen maken. Iedereen kan in een kleerkast kruipen en zijn gevoelens uiten.’



