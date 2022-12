Céline Dion stelt concertdata uit wegens neurologisch probleem

Céline Dion heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze lijdt aan een ‘zeer zeldzame neurologische aandoening’, waardoor ze de concerten van haar Courage World Tour in Europa opnieuw moet uitstellen. De Canadese zangeres komt in september normaal gezien naar ons land.

De 54-jarige Dion, die zichtbaar ontroerd was, legt in de videoboodschap uit dat ze al lange tijd kampt met gezondheidsproblemen. Ze verklaart dat onlangs het ‘stiff-person’-syndroom bij haar is vastgesteld, een zeldzame aandoening waarbij de spieren verstijven. Door die ziekte kan Dion ‘”‘haar stembanden niet gebruiken'”‘ zoals ze zou willen.

‘”‘Het doet me veel verdriet dat ik jullie vandaag moet vertellen dat ik niet klaar zal zijn om mijn Europese tournee in februari te hervatten'”‘, stelt ze nog. Volgens Dion heeft ze wel een ‘”‘uitstekend team van artsen'”‘ aan haar zijde.

De My Heart Will Go On-zangeres moest normaal gezien de tour eind februari in Tsjechië hervatten. Op haar website staat dat Dion haar geplande shows van voorjaar 2023 verplaatst naar 2024 en haar shows in de zomer van 2023 annuleert.

Begin september zijn drie concerten van Dion gepland in het Sportpaleis. Die lijken voorlopig wel door te gaan. Twee van de drie concerten zijn echter al uitverkocht.

Voor de coronapandemie uitbrak, had de zangeres al 52 shows van de tour gespeeld. De superster kondigde vervolgens in januari aan dat ze de Noord-Amerikaanse tak van de tournee annuleerde vanwege gezondheidsproblemen.