Buitenaards goed: dit waren Sylvie Kreusch, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul en Kraftwerk op de Lokerse Feesten

Een voodoo child, het Deewee-duo van het moment en vier legendarische Muzikarbeiter uit Düsseldorf: guess you had to be there op dag acht van de Lokerse Feesten.

Ja, u heeft Sylvie Kreusch (****) deze zomer al tig keer bezig gezien, maar geef toe: teleurstellen doet ze nooit. Ook nu weer toonde de Antwerpse zich een klein uur lang uw favoriete voodoo child. ‘Are you ready for me too?’ vroeg ze in het bezwerende Shangri-La, waaier in de aanslag. Een duidelijk nog door de verzengende hitte afgemat Lokeren knikte ietwat aarzelend van ja. En ook Kreusch zelf gloeide. ‘Is mijn gezicht even rood als mijn outfit?’ wilde ze na All of Me weten. ‘Nee? Oké, dan doen we verder.’

Die felrode outfit – pas luttele dagen voor dit concert gefabriceerd – hield het midden tussen jumpsuit en kleed. De confetti die Kreusch wat later voor Walk Walk bovenhaalde, kwam dan weer niet uit een kanon maar uit een al even knalrode handtas. Ja, een Kreusch-concert ziet er even goed uit als dat het klinkt.

Sylvie Kreusch – Copyright Kevin Meyvaert / Behangmotief

Met Montbray heeft Sylvie Kreusch dé Belgische break-upplaat van vorig jaar op haar conto staan. En ook live bleven de razernij van Let it all burn, de muzikale toverspreuk die Haunting Melody is en de pure cinema van Wild Love moeiteloos overeind. Al moesten de songs uit haar eerdere ep’s niet onderdoen: Seedy Tricks kreeg een zinderende gitaaroutro mee, Just a touch away werd met koebellen opgeleukt en het hitsige Pleased to Devon deed de Grote Kaai finaal overstag gaan. ‘I’m not a person who crawls for you baby’, maakte Sylvie Kreusch duidelijk in die laatste, haar microfoonstandaard over het podium slepend als een leiband.

Nog een keer op Pukkelpop?

Laatste energie

Familiefeestje op dag acht van de Lokerse Feesten! Stephen en David Dewaele mochten als 2manydjs het hoofdpodium afsluiten, tal van andere telgen van hun Deewee-label palmden de hele avond Club StuBru in, om in het holst van de nacht ook nog eens allemaal back to back te komen draaien onder de vlag van Deewee Fameelee. Maar hét Deewee-duo van het moment stond om iets over negen al op de mainstage: Charlotte Adigéry & Bolis Pupul (****).

‘Ik heb een verkoudheid, na de show ga ik waarschijnlijk niks meer waard zijn’, waarschuwde Adigéry, nét terug van een op-en-afje Ibiza, aan het begin van de show. ‘Maar ik ga alles geven, mijn laatste energie is voor jullie.’

Charlotte Adigéry – Copyright Kevin Meyvaert / Behangmotief

Energie is dan ook het codewoord bij Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, die net als op hun dit voorjaar verschenen debuutalbum Topcial Dancer geladen boodschappen – latent racisme in Blenda, betweterij in de muziekindustrie in Thank You – counterden met aanstekelijke electropop en tonnen humor en speelsheid. ‘You want to book me for your jungle party, how nice’, zong Adigéry in Mantra, om er meteen bij te zeggen dat het ‘een waargebeurd verhaal is dat uitgerekend híér heeft plaatsgevonden’.

‘Voelde’m?’ vroeg Charlotte Adigéry toen in de buik van de set de niet te versmaden beat van Paténipat weerklonk en de Grote Kaai op zijn grondvesten daverde. Ook single Ceci n’est pas un cliché, niet zo gek lang geleden nog te horen bij Jools Holland, kon op de nodige erkenning rekenen. Stop making sense was dan weer pure nonsens op muziek, en in Haha gierde Adigéry het in sync met de bassen van Bolis Pupul uit. ‘Guess you had to be there’, klonk het. Dat gold vrijdag voor alle thuisblijvers.

Boris Pupul – Copyright Kevin Meyvaert / Behangmotief

Vliegende schotels

En dan was het aan Kraftwerk (****), de Muzikarbeiter uit Düsseldorf wier backstory genoegzaam bekend is: in de jaren zeventig werden ze niet naar waarde geschat en moesten ze halflege zalen trotseren, vandaag zijn ze ingehaald als regelrechte electronicapioniers. En al helemaal sinds Rock Werchter 2005, een doortocht die te boek staat als legendarisch, en hun acht concerten in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal in 2018, in totaal goed voor zestien uur livemuziek.

Kraftwerk live tijdens de festivalzomer van 2022. (c) Getty Images

Eerlijk: toen het kwartet rond enig overblijvend lid van het eerste uur Ralf Hütter vier jaar geleden TW Classic aandeed, ook toen al met deze 3D-show in het zog van hun livealbum annex Blu-ray 3-D The Catalogue, was dat maar een droge bedoening. Eerder statisch dan extatisch. Want onuitwisbaar oeuvre of niet: Kraftwerk live blijft vier in motion-capturepakken gehulde oude mannen achter een klavier.

Maar vrijdagavond in Lokeren wérkte het. We kregen hits, snippets van hits en nog meer hits. Van The Man-Machine over Radioactivity tot The Robots: ze beukten er allemaal even stevig in, én je kon er goed aan horen waar al die Deewee-telgen hun mosterd hebben gehaald.

Het gratis 3D-brilletje dat u aan de ingang toegestopt had gekregen, bewees dan weer vooral zijn nut tijdens Autobahn en Trans Europa Express, toen er via het reusachtige scherm achter de groep respectievelijk een Volkswagen Kever en een hogesnelheidstrein voorbij scheurden, én Spacelab, het moment waarop de satellieten en vliegende schotels je om de oren kwamen gevlogen. Buitenaards goed? U zegt het.