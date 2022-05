Bruce Springsteen komt volgend jaar naar België

De Amerikaanse rocklegende Bruce Springsteen trekt volgend jaar opnieuw op tournee met The E Street Band.

Bruce Springsteen zal in juni ook in België op het podium staan, zo heeft concertorganisator Live Nation dinsdag aangekondigd. De precieze datum volgt later.

De 72-jarige Springsteen zal vanaf februari een reeks concerten geven in de Verenigde Staten, waarna hij de Atlantische Oceaan oversteekt voor het Europese luik van de tournee. Dat luik – een reeks stadionshows, zo staat op de website van ‘The Boss’ – start op 28 april in de Spaanse stad Barcelona. Ook onder meer Frankrijk (Parijs), Nederland (Amsterdam en Landgraaf) en Duitsland (Düsseldorf) staan al gepland. Data voor shows in het Verenigd Koninkrijk en België volgen nog. In augustus volgt een tweede Noord-Amerikaans luik.

De laatste tournee van Springsteen en The E Street Band dateert intussen van zes jaar geleden. Die bracht hen toen ook naar België: in juli 2016 stonden ze op TW Classic in Werchter. Drie jaar eerder trad Springsteen ook in Werchter op.