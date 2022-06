Bobbi Lu maakt muziek dankzij de Belgische huurprijzen (en komt naar Focus Music Box)

Ze ruilde Londen in voor Brugge, combineert klassieke piano met disruptieve electronica, experimentele pop en autotune en trekt mogelijk gekke gezichten op Focus Music Box. Maak kennis met Bobbi Lu, alias de 27-jarige Lucy Ryan.

Voor de lezers die je nog niet kennen: wie is Bobbi Lu?

Bobbi Lu: Dat moet je aan mijn broer vragen, die me de bijnaam gaf. Bobbi Lu is vorig jaar ontstaan toen ik voor het eerst eigen nummers begon te schrijven op mijn kamer. Eigenlijk speel ik al piano sinds mijn zesde, maar als tiener heb ik de muziek even opzijgeschoven. Pas toen ik in 2015 naar België verhuisde, de liefde achterna, heb ik de draad weer opgepikt.

Werkt de Belgische lucht zo inspirerend?

Bobbi Lu: Vooral de Belgische huurprijzen. (lacht) In Londen woonde ik in een kamer ter grootte van mijn bed. Veel ruimte voor een piano was er dus niet. Voor mij zijn Belgische eenkamerappartementen mansions.

Je groeide op in Abingdon bij Oxford, de plek waar het allemaal begon voor Radiohead.

Bobbi Lu: Al ben ik daar vreemd genoeg pas in mijn late tienerjaren achter gekomen. Ik heb Thom Yorke trouwens ontmoet toen ik in de plaatselijke supermarkt werkte. Nu ja, ontmoet: ik heb hem gestalkt tussen de winkelrekken. (lacht) Het is een motiverende gedachte dat zo’n geweldige band uit zo’n klein plaatsje kan komen. Radiohead is dan ook een grote invloed, net als FKA Twigs, Grimes, James Blake en Muse. Stilaan ben ik ook de Belgische muziekscene aan het ontdekken. Heel fijn, want ik voel me zelf meer een Belgische artiest dan een Britse.

Een gouden medaille op Sound Track en voorprogramma’s voor Sylvie Kreusch, The Haunted Youth en Eefje de Visser: je hebt een productief debuutjaar achter de rug.

Bobbi Lu: Gek, hè. Eind vorig jaar gaf ik mijn eerste concert, intussen speel ik soms voor zeshonderd mensen in plaats van voor vijf. Ik ben blij dat mensen zo veel vertrouwen hebben in een random meisje dat niet eens Spotify-pagina heeft. (lacht) Ik beloof dat daar binnenkort verandering in komt. Ik werk volop aan een album, en er komt snel nieuwe muziek aan. Op Focus Music Box zal ik een paar van die nieuwe songs voor het eerst live brengen. Als er op een gegeven moment ‘oh shit’ van mijn gezicht af te lezen staat, weet je dus hoe dat komt.

