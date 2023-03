Benny Sings maakte een album over loveable losers (omdat hij er zelf geen meer is)

Een muzikale avonturier is hij naareigen zeggen niet. Toch trok de Nederlandse huismus Benny Sings naar LA om er zijn nieuwe plaat Young Hearts op te nemen met sterproducer Kenny Beats. Kwestie van nog één keer groots uit te pakken vooraleer hij in zijn schuur kruipt.

Een zevende album en een carrière van twintig jaar: er valt wel wat te vieren ten huize Tim van Berkestijn, de zingende Hollander die onder het iets internationaler bekkende alter ego Benny Sings schijnbaar per ongeluk een wereldfenomeen werd. Zijn ‘lofi Disney hiphop’ – een mix van funky pop, yachtrock, zondagse soul, smoothjazz en feelgoodhiphop – werd een vijftal jaar geleden plots omarmd door een nieuwe generatie bedroomproducers. Hij werkte samen met Faberyayo, Mac DeMarco, Blackwave, Free Nationals en de Japanse popster Cornelius, schreef een wereldhit voor Rex Orange County en belandde op de soundtrack van de reeksen Girls en Insecure. En onder meer Anderson Paak, John Mayer, Frank Ocean en de muzikanten van Kanye West zijn fan.

Voor Young Hearts, zijn nieuwe plaat, sloeg Benny Sings voor het eerst de handen in elkaar met één vaste producer. En niet de minste. Kenny Beats ontpopte zich de voorbije jaren tot een van de spannendste producers van de hiphop en werkte samen met klinkende namen als Gucci Mane, Vince Staples, Denzel Curry, FKA Twigs en Idles.

Benny en Kenny. Klinkt als een match made in heaven. En ook een beetje als een schlagerduo.

Benny Sings: (lacht) Het klikte dan ook meteen. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo goed de essentie van Benny Sings wist te vatten. Op basis van zijn discografie lijkt het misschien een vreemde match, maar ik ben ooit als hiphopjongen begonnen. Kenny moet dat gehoord hebben. Enkele jaren geleden stuurde hij me plots een dm op Instagram: hij had mijn single met Mac DeMarco gehoord en bleek de rest van mijn muziek ook goed te vinden. Mazzel!

‘Ik ben niet zo’n avontuurlijke muzikant’, zei je ooit. Heeft Kenny Beats wat meer avontuur in je leven gebracht?

Benny Sings: Misschien wel. Niet dat we gekke toeren hebben uitgehaald, maar het was wel spannend. Ik zat een week bij Kenny in de studio in Los Angeles en elke dag nodigde hij andere muzikanten uit. In principe niks voor mij, alleen al uit vrees te worden opgescheept met vervelende muzikanten die ik eigenlijk niet goed vind. Dan werk ik liever alleen. Alleen blijkt Kenny bevriend met de allerbeste muzikanten, die ook nog eens verdacht vriendelijk zijn. Neem nu Remi Wolf, een getalenteerde artiest die ik al lang probeer te strikken en die nu meezingt op de singles Pyjamas en Young Hearts. Zonder Kenny was dat niet gelukt.

Ook nieuw: voor het eerst haalde je niet louter uit je eigen leven inspiratie, maar pende je een fictieve cast van ‘loveable losers’ bij elkaar. Omdat je intussen zelf geen loser meer bent?

Benny Sings: (lacht) Daar zit iets in. De antiheld en zijn struikelende bestaan is zo’n beetje mijn stokpaardje. Handig, want ik was er zelf eentje. Maar de voorbije jaren gaat het wel héél erg goed. Ik heb een fijn huwelijk, drie prachtige kinderen en een heerlijke carrière. Ik vrees dat het tijd wordt om het antiheldendom schoorvoetend achter me te laten.

Je blijft je imago van brave familieman weliswaar gretig in leven houden. ‘I’m the guy who wants to be bored, it’s better than being nervous all the time’, zeg je in Benny X Kenny, de vreemde kortfilm bij het album.

Benny Sings: Ik heb nu eenmaal weinig met rock-’n-rollclichés. Niet dat ik geen wild leven heb gehad, maar ik hoef daar niet zo nodig mee te koketteren. Ik ben opgegroeid tussen de Dordrechtse skaters, die naar grunge luisterden en enkel zwart droegen. Zonnige feelgoodliedjes maken was mijn manier van te rebelleren. (droog) Helaas vonden de meeste mensen het verschrikkelijke zeikmuziek. Enkele jaren geleden is dat volledig gekeerd. Plots wordt mijn zachtheid wél geapprecieerd. Een Koreaanse fan vertelde me zelfs dat ze zich veilig voelt door mijn liedjes. Ik heb muziek altijd veel minder belangrijk gevonden dan medicijnen en brood, maar toen voelde ik me toch even nuttig.

Het blijft vreemd: Nederland staat niet eens in de top vijf van landen waar je het meest gestreamd wordt.

Benny Sings: Ik heb tien jaar opgetreden voor Nederlanders met een vraagteken boven hun hoofd. Het is beter nu, maar Nederland blijft te serieus en rauw voor mijn feelgoodmuziek. In Amerika, Frankrijk en Japan snappen ze me veel beter.

Jeukt het dan niet om naar pakweg LA te verkassen?

Benny Sings: O nee. Ik ben een oer-Nederlander. Mij krijg je hier niet weg. (denkt na) Young Hearts is een feestelijk album. Omdat ik twintig jaar bezig ben. Omdat het mijn beste album tot nu toe is. Maar ook omdat ik de oceaan ben overgestoken om met een Amerikaanse producer te werken. Dat was het doel van deze plaat: nog één keer groots uitpakken.

Wacht. Dat klinkt als een afscheid.

Benny Sings: Ik blijf muziek maken tot ik erbij neerval. Maar ik ben vijfenveertig. Ik heb geen zin meer in ambities en mezelf heruitvinden. Ik heb er alles uit gehaald dat erin zat. Nu wil ik alleen in mijn schuur een klein, raar album maken.

Young Hearts Uit op 24.03 via Sings Records. Benny Sings Op 24.03 in Trax, Roeselare. Alle info: despil.be