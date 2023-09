Belgische componist François Glorieux overleden

De Belgische componist en pianist François Glorieux is op 91-jarige leeftijd overleden. Hij overleed vredig in zijn slaap in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat heeft muziekuitgever Metropolis Music Publishers op Facebook bevestigd.

De artiest, die in 1932 in Kortrijk het levenslicht zag, wordt beschouwd als één van de grootste Belgische componisten aller tijden. Hij maakte op jonge leeftijd al zijn eerste compositiestukken en op zijn zeventiende zette hij zijn muzikale studie verder aan het Conservatorium van Gent, bij pianist Marcel Gazelle en componist George Lonque.

François Glorieux groeide uit tot een polyvalente muzikant die thuis was in onder meer klassieke muziek, expressionisme, jazz en pop- en wereldmuziek. Zijn muzikale carrière bracht hem tot in alle uithoeken van de wereld, van Europa, Noord- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten tot in Azië en Afrika.

Hij dirigeerde onder meer de Stan Kenton Band in de Verenigde Staten, het Londense Locke Brass Consort, BBC Radio Orchestra en het Brussels Philharmonic Orchestra. Zelf richtte Glorieux vier ensembles op: Instrumentarium, Panoramic Trio, Brass and Percussion Orchestra en Revivat Scaldis Chamber Orchestra. Vooral in het buitenland werd de musicus sterk gewaardeerd. Zo stond hij bijvoorbeeld in Japan negen maanden lang op de eerste plaats van de klassieke hitparade.

Glorieux mocht ook popster Michael Jackson onder zijn fans rekenen en had enkele ontmoetingen met de ‘king of pop’. Bij het grote publiek was hij vooral gekend om zijn improvisaties en zijn flirten met de lichte muziek. De pianovirtuoos, die uiteindelijk meer dan driehonderd nummers schreef, werkte niet enkel samen met grote dirigenten, maar ook met choreografen als Bejart, Panov en Correlli. Hij bleef volgens zijn muziekuitgeverij tot op het einde bijzonder actief als pianist en componist.