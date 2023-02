Bassist Paul Van Bruystegem (Monsieur Paul) verlaat Triggerfinger

Op de Facebookpagina van de Belgische rockgroep kondigde ‘Monsieur Paul’ zelf zijn vertrek aan, na er 20 jaar basgitaar te spelen.

‘Twintig jaar …. Twintig onwaarschijnlijk boeiende , muzikale, opwindende, creatieve, hevige, nee, heftige jaren. Jaren van hard werken, hard lachen én hard spelen. Zo kijk ik met voldoening terug op de afgelopen 25 jaar, als lid van Triggerfinger. Ik verlaat het Triggerfinger schip en ga me op eigen projecten richten.’ Zo begint het pericht dat bassist Paul Van Bruystegem, ook wel bekend als Monsieur Paul, op de Facebookpagina van Triggerfinger plaatste.

Van Bruystegem werd in 2003 lid van rockgroep, als vervanger van Wladimir Geels. Daarvoor had hij al langer contact met de band als producer.

Triggerfinger speelt nog drie shows met Monsieur Paul om de bassist uit te wuiven. Wie Triggerfinger nog een laatste keer in deze langdurige bezetting aan het werk wil zien, kan op 5 juni terecht in Paradiso (Amsterdam), op 7 juni in SPOT (Groningen) of op 10 juni in de AB (Brussel). Na deze drie shows zal Van Bruystegem zich op andere projecten storten.