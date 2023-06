Asake is de nieuwste naam die u aan het lijstje met boeiende Nigeriaanse popsterren mag toevoegen

Aka Ahmed Ololade Leeftijd 28 Locatie Nigeria Instagram @asakemusic In het kort Zanger/rapper. Verovert de wereld met zijn afropop. Klinkt als een hittegolf.

We schreven het al eens eerder: er is iets aan het gebeuren in Nigeria. Met onder meer Fireboy DML, Rema, Ckay, Ayra Starr en Tems is een hele generatie jonge Nigeriaanse popartiesten de hitlijsten en festivalzomers aan het veroveren. Tot ver buiten hun landsgrenzen. Aan dat lijstje mag u Asake toevoegen. De zanger, rapper en voormalige theaterstudent uit Lagos deed al enkele jaren zijn ding in de lokale underground, maar brak vorig jaar plots in ijltempo internationaal door. Zijn debuutplaat Mr. Money with the Vibe brak records in de Britse en Amerikaanse charts en belandde in eindejaarslijstjes van Rolling Stone, The Fader en The New York Times. Hij scoorde een hit met Fireboy DML, goed voor meer dan zestig miljoen Spotify-streams. Superster Burna Boy remixte een van zijn songs. En hij werd genomineerd voor BBC Sound of 2023.

Hoog tijd dus dat Asake ook in uw zomerplaylist belandt. Zeker nu opvolger Work of Art deze week verschijnt. Eerder geloste singles als Yoga, 2:30 en Amapiano voorspellen alvast veel goeds: nog meer catchy afropop aangelengd met Nigeriaanse streetpop, Zuid-Afrikaanse amapiano, gospelachtige koren en hypnotiserende beats. De muzikale versie van een hittegolf, kortom.

Een willekeurige quote ‘Lagos geeft vorm aan alles wat ik doe. De stad leerde me hoe je moet overleven, naar succes moet streven en de beste moet zijn in alles wat je doet.’



