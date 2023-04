Arno blijft op nummer 1 in Classics van Radio 1

Het nummer ‘Les yeux de ma mère’ van Arno is voor het tweede jaar op rij de nummer 1 in de Radio 1 Classics 1000.

De luisteraars van Radio 1 kozen het nummer tijdens deze veertiende editie van de lijst als dé ultieme classic. Het heengaan van Arno, nu bijna een jaar geleden, en zijn ode aan zijn moeder, beroeren duidelijk nog altijd heel veel Radio 1-luisteraars. Dat meldt de VRT zaterdag.

Met ‘Wish you were here’ van Pink Floyd op 2 en ‘Martha’ van Tom Waits op 3 ziet het podium er net hetzelfde uit als vorig jaar. The War On Drugs stoten met ‘Thinking of a place’ door naar 4. Nick Cave op 9 met ‘Into my arms’ en Nina Simone op 10 met ‘Feeling good’ zijn nieuwkomers in de top 10.

Er staan 536 verschillende artiesten in de Radio 1 Classics 1000. Dat zijn er 19 meer dan vorig jaar en 47 meer dan in 2021.