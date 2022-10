Arctic Monkeys komt naar Rock Werchter 2023

Alex Turner en co. zijn headliner op de slotdag, zondag 2 juli.

Vorige week kondigde Arctic Monkeys een Europese tournee voor 2023 aan. Daarop ontbrak een Belgische datum. Die is er nu dus toch: Alex Turner en co. komen op zondag 2 juli als headliner naar Rock Werchter.

De Monkeys, vorige week nog in ons land voor een showcase bij Studio Brussel, zakken naar Werchter af met The Car, hun vrijdag te verschijnen zevende plaat. Die klinkt weidser, lichter en – jawel – toegankelijker dan voorganger Tranquility Base Hotel & Casino (2018), zo schrijft Knack Focus deze week in een track by track van het album.

Eerder raakte al bekend dat Stromae headliner is op de openingsdag van Rock Werchter. Het festival vindt plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli 2023. De ticketverkoop start op zaterdag 29 oktober. Alle info: rockwerchter.be.