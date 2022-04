Angèle krijgt Bronzen Zinneke als ambassadrice van Brussel

De Brusselse singer-songwriter Angèle heeft zaterdag, op de dag van de MIA‘s, ook nog een Brusselse prijs ontvangen: Het Bronzen Zinneke. De prijs staat symbool voor haar informeel ambassadeurschap voor het Brussels gewest. Brussels minister Sven Gatz, die bevoegd is voor het imago van Brussel, overhandigde haar de prijs.

Het Bronzen Zinneke is een miniversie van het bekende kunstwerk van een Brusselse bastaardhond van de hand van Tom Franssen, dat in de Kartuizerstraat in het centrum van Brussel staat. Elk jaar krijgt een bekend persoon die ambassadeur is voor Brussel de prijs. Eerder kwam de eer om het Bronzen Zinneke te ontvangen ook al toe aan Johan Verminnen, Vincent Kompany, Anne Teresa De Keersmaeker en Toots Thielemans.

Angèle, geboren in 1995 in Ukkel als Angèle Van Laeken, is een jonge singer-songwriter die pijlsnel populair werd in binnen- en buitenland. Ze heeft een typisch Brusselse humor en haar album getiteld “Brol”, dat voorgesteld werd in de Brusselse metro, was daar een perfect voorbeeld van. Met haar hit “Bruxelles je t’aime” deed ze onlangs nog een liefdesverklaring aan de hoofdstad.

“Ik was al fan van de vader van Angèle, toen die bassist was van de legendarische Brusselse groep Allez Allez”, zegt hij. ‘Ik werd ook fan van haar broer toen die zijn eerste stappen zette met sterke teksten op Brusselse grooves. En nu ben ik fan van Angele. Tu aimes Bruxelles, Bruxelles t’aime et nous aimons Bruxelles’, zegt minister Gatz.