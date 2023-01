Amerikaanse muzikant David Crosby overleden 

De Amerikaanse zanger, gitarist en liedjesschrijver David Crosby is overleden na een slepende ziekte. Dat bericht het Amerikaanse tijdschrift Variety op basis van een mededeling van zijn vrouw Jan Dance. Crosby werd 81 jaar.

In de jaren zestig speelde Crosby samen met Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman en Michael Clarke in The Byrds. De rockgroep scoorde onder andere hits met Mr. Tambourine Man – een cover van Bob Dylan – en Turn! Turn! Turn!.

Later vormde hij Crosby, Stills & Nash samen met de Amerikaan Stephen Stills van Buffalo Springfield en de Brit Graham Nash van The Hollies. Neil Young, eveneens een oudgediende van Buffalo Springfield, vervoegde het drietal sporadisch.

Crosby werd twee keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, zowel met The Byrds als met Crosby, Stills & Nash. In de zomer van 2021 bracht hij zijn laatste soloalbum For Free uit.

Jarenlang worstelde Crosby met alcohol- en cocaïneverslavingen. In 1982 werd hij in Texas opgepakt voor drugs- en wapenbezit, waardoor hij in 1986 vijf maanden lang in de cel zat. In 1994 onderging hij een levertransplantatie.