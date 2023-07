‘Allemaal’ van Wim Soutaer en zes andere songs waarbij het fysiek onmogelijk is om niet mee te brullen

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van Allemaal.

Allemaal van Wim Soutaer

Een nummer dat in 2003 begon als een reclamespot voor Dag Allemaal, vervolgens onverwachts een nummer 1-hit werd, exact twintig jaar later nog steeds geldt als hét chirofuifanthem bij uitstek en dankzij #LikeMe alweer een nieuw leven kreeg. De Mia voor millennials.



Sweet Caroline van Neil Diamond

De originele meebrulsong. Idealiter in combinatie met wild heen en weer zwaaiende armen en eventueel uitmondend in een polonaise. Mag ook de versie van Christoff zijn, voor de ultieme Vlaamse ervaring.



Mr. Brightside van The Killers

Stap een willekeurig café binnen, kaap de muziekinstallatie, zet dit nummer op en aanschouw hoe de tooghangers transformeren tot hooligans wier favoriete voetbalploeg zonet heeft gescoord. Mr. Brightside is niet zomaar een song. Mr. Brightside is een oergevoel.



Unwritten van Natasha Bedingfield

In 2005 was het nog een geminachte radiohit, maar sinds het werd omarmd door overenthousiaste karaokezangers, postironische millennials en verloofdes op vrijgezellenweekend blijkt Unwritten meezingen een cathartische ervaring te zijn. Hadden wij ook niet zien aankomen.



Don’t Look Back in Anger van Oasis

AND SOOOOO SALLY CAN WAAAAIT.



Angels van Robbie Williams

Een nummer dat zich in een vreemde tweespalt bevindt. Omdat het zowel een klassieker is op trouwfeesten als op begrafenissen. Maar ook omdat het een van de weinige songs is waarop u kunt slowen én brullen. Eventueel zelfs tegelijk.



Explode van Jordan & Baker

Een fascinerende subcategorie in het meebrulgenre: nummers waarvan iedereen de instrumentale gedeeltes kan meeschreeuwen. Zie ook L’amour toujours van Gigi D’Agostino en Kernkraft 400 van Zombie Nation. TU TU TU TU TUDUDUDU!