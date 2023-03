AB en Kursaal Oostende brengen hommage aan Arno

De Brusselse Ancienne Belgique en het Kursaal van Oostende brengen in juni een unieke hommage aan de vorig jaar overleden Brusselaar en Oostendenaar Arno Hintjens. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

‘Begin 2022 speelde Arno een ronduit beklijvende Radio 1 Sessie’, meldt de AB. ‘Arno richtte zich die avond in de backstage tot AB met de vraag of ze na zijn heengaan een waardevol eerbetoon wilden opzetten in zijn geliefde zaal die hij steevast als ‘zijn tweede living’ omschreef. De goedgekeurde lijst kreeg – in nauw overleg met Arno – op opvallend korte tijd vorm. Arno wist namelijk altijd wat hij wou.’

Op de affiche prijken muzikanten met wie hij in het verleden muziekgeschiedenis schreef, samenwerkte of die hij bewonderde. Onder andere Jane Birkin, Patricia Kaas, Melanie De Biasio, Adamo, Wim Opbrouck, Wim Vandekeybus en Zwangere Guy brengen een eerbetoon aan ‘le plus beau’.

De concerten vinden plaats in AB op zaterdag 17 en zondag 18 juni. Daarna is het de beurt aan Oostende, op donderdag 22 juni. Het verhaal krijgt in het najaar nog een buitenlands staartje in de prestigieuze Parijse zaal Salle Pleyel. De ticketverkoop start op donderdag 9 maart om 11 uur.