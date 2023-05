♥Core: vier acts om dit weekend naar uit te kijken op Core Festival

Honey Dijon is niet de enige artiest die we graag tippen voor Core Festival.

NxWorries

Samen met Bruno Mars scoort hij als Silk Sonic hits en Grammy’s, maar wanneer Anderson Paak met producer Knxwledge aan de slag gaat ontstaat er pas echt magie. Hun debuut Yes Lawd! (2016) op fijnproeverslabel Stones Throw vloog aanvankelijk nog onder menige radar door, maar de samplemelange van hiphop, gospel en r&b hoort ontegensprekelijk tot de beste albums van het voorbije decennium. Midden juli wordt de opvolger onthuld.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Domi & JD Beck

Anderson Paak tekende ook deze jongelui op Apeshit Inc., het label dat hij lanceerde ‘om een nieuwe generatie artiesten aan te vuren, artiesten die kunnen spélen terwijl ze optreden’. En spelen, dat kunnen toetseniste Domi Louna en drumwonder James Dennis Beck. ‘Jazz voor het post-internettijdperk’, noemt Pitchfork het duo. Concreet: je dropt John Coltrane in een drum-’n-bassblender en nodigt zowel Herbie Hancock als Mac DeMarco uit. Zie hun debuutalbum Not Tight (2022).



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Unknown Mortal Orchestra

Ook liefhebbers van rafelige, melodieuze psychrock met fuzz op de tanden, geflost met funk à la Sly Stone, komen met Unknown Mortal Orchestra aan hun trekken op Core. Kernlid Ruban Nielson ontpopt zich regelmatig tot een gitaartornado die u herinnert aan de titel van een van hun bekendste songs: Can’t Keep Checking My Phone.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Masego

Zijn song Navajo werd gesampeld door Drake en hij werkte samen met Kaytranada, Big Boi van Outkast en Kojey Radical, maar wat u écht moet weten over Micah ‘Masego’ Davis is dat zijn nieuwe, titelloze album vol Caribische vibraties met flarden Stevie Wonder-soul, relaxte house en zwoele jazz alles heeft om de soundtrack bij uw komende barbecuefeestjes te worden. ‘Het werk van een tovenaar’, noemde The Guardian de plaat in zijn vijfsterrenreview.