Wim Vandekeybus over ‘Infamous Offspring’: ‘De halve zaal weet niet wie Hephaestus is. Geen probleem’

Op de Olympus – en aan zijn eigen keukentafel – vond Wim Vandekeybus de chaotische familie van Infamous Offspring.

Vandekeybus’ maakt er naar goede gewoonte een woest dansstuk van. Ook niet voor het eerst gaat hij de soundtrack in rockmiddens zoeken, deze keer bij Ila. De laureaten van De Nieuwe Lichting 2022 maakten nieuwe muziek voor Infamous Offspring. Inspiratie vond hij ook in zijn fascinatie voor de Griekse mythologie.

Wim Vandekeybus: De godenfamilie met Zeus en Hera als vader en moeder is een patchwork zoals onze nieuw samengestelde gezinnen dat vandaag zijn. Tot aan de eerste repetitiedag las ik massa’s boeken. Onder meer Vertigo & Ghost van Fiona Benson, een bundel vol vlammende gedichten over Zeus en zijn familie. ‘Can we meet?’ stuurde ik haar. Enkele dagen later zaten we op café in Londen. We spraken af dat zij het script zou leveren.

De halve zaal weet niet wie Hephaestus is. Geen probleem.

Je postte op Facebook: ‘The children are fine. They’ll sort themselves out eventually.’ Gaat dit stuk over de jeugd die zichzelf redt?

Vandekeybus: Het toont vooral de clash tussen generaties. Centraal staat Hephaestus, de kreupele zoon van Zeus en Hera. Hij werd door een van zijn ouders van de Olympus gesmeten en organiseert sindsdien de rebellie tegen de ouderen. Ik besef dat meer dan de helft van de zaal niet weet wie Hephaestus is, maar dat is geen probleem: de jonge performers sleuren je wel mee in het verhaal. En al puzzelend ontdek je wie welke god is. De oudere generatie is onbereikbaar – op video: Daniel Copeland speelt Zeus en Lucy Blake is Hera. Flamencolegende Israël Galván vertolkt de blinde ziener Tiresias, die enkel met zijn handen danst. Ongelooflijk straf!

Die oude garde werd gefilmd door jouw zoon Fernando. Smaakt dat naar meer?

Vandekeybus: We gaan nog samenwerken. Maar hij moet vooral zélf zijn weg vinden. Telkens wanneer hij me op de set ‘papa’ noemde, schrok ik. Daar zag ik hem vooral als mijn visual director. Het decor wordt ook bepaald door de tekeningen van de Schotse schilder Iona Kweney, die Hephaestus speelt. Zij tekent wat je voelt als je naar dit stuk kijkt: passie. We hebben Infamous Offspring al in Ferrara en Luxemburg gespeeld, en na afloop stonden de mensen in de rij voor een van haar tekeningen.