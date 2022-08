Theater aan Zee sluit af met 100.000 bezoekers en eerbetoon aan Caroline Pauwels

Theaterfestival Theater Aan Zee in Oostende blikt terug op een geslaagde editie. Het festival kreeg met 100.000 bezoekers tien procent meer theaterliefhebbers over de vloer. Van 27 juli tot en met 6 augustus konden bezoekers er terecht voor meer dan 700 podiumprojecten.

De jubileumeditie van Theater Aan Zee was na de coronajaren een voltreffer. Met 90 procent bezetting en 100.000 bezoekers spreekt de organisatie van een succes. Bezoekers konden op TAZ genieten van meer dan 700 podiumprojecten verspreid over een 40-tal locaties. In totaal werden 55.000 van de 61.000 tickets verkocht.

Het centrale thema van dit jaar was ‘Zorg’. Afscheidnemend artistiek leider Luc Muylaert koos het thema als centraal vertrekpunt voor TAZ#2022. Jozefien Mombaerts, artistiek leider ad interim, tekende samen met het TAZ-team een festival uit waarbij het thema onder de titel ‘ZIE JE MIJ?’ vorm kreeg.

Voor de feesteditie stonden enkele feestelijkheden gepland. Zo werd een speciale TAZ-dans gelanceerd. Danseres en choreografe Jotka Bauwens gaf elke ochtend een gratis workshop aan de achterzijde van het Kursaal om samen de unieke en ontroerende dans aan te leren.

Slotavond in het teken van Caroline Pauwels

Naar aanleiding van het overlijden van gastcurator en ererector van de VUB Caroline Pauwels, stond de slotavond op zaterdag in het teken van haar. Om 18u werd op het centrale plein van Theater Aan Zee een herdenkingsmoment gehouden. ‘Vaarwel vurige verdedigster van het vrije woord en de verwondering. Het plotse overlijden van gastcurator Caroline Pauwels raakt ons diep. De samenwerking met haar was er één om nooit te vergeten. Veel warmte aan iedereen die haar lief is’, klinkt het bij TAZ.