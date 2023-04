Wat de flamboyante Lizzo is in de popwereld, is sopraan Carla Filipcic Holm in de operawereld, zo blijkt uit ‘Tristan und Isolde’

Richard Wagner schreef zijn bijna vijf uur durende opera Tristan und Isolde in 1865. Anno 2023 maakt de Franse filmregisseur Philippe Grandrieux daar een langgerekte sensuele sessie van. Starring: sopraan Carla Filipcic Holm als Isolde.

Wie van de inleiding enkel de woorden ‘vijf uur durende opera’ onthield, begrijpen we. Het lijkt anno 2023 een hele opgave om vijf uren onafgebroken in een operahuis door te brengen én een opera te beleven waarin eigenlijk weinig gebeurt. Kort: de opera voert Tristan en Isolde op. Tristan brengt Isolde per boot naar haar toekomstige echtgenoot koning Marke. Tijdens de tocht worden Tristan en Isolde hopeloos verliefd op elkaar. Uiteindelijk kiezen ze voor de dood in de plaats van zonder elkaar te moeten leven. Bovendien maakt regisseur Philippe Grandrieux het extra spannend: hij voorziet géén boventitels. Enkel wie vloeiend Duits spreekt en begrijpt, kan het verhaal een beetje volgen.

(c) Annemie Augustijns

En de andere toeschouwers? Die zijn aangewezen op een korte samenvatting van het verhaal die je bij het binnengaan van de zaal toegestopt krijgt én op de verbeelding. Grandrieux wil met zijn regie bovenal die verbeelding aanspreken. Hij wil tonen hoe Wagners opera bovenal een lang, vibrerend en tijdloos liefdesgedicht is. Het gedicht bestaat in dit geval uit een vier uur durende film waarin niets meer te zien is dan een naakte, vrij jonge vrouw die sensueel genot beleeft. Je ziet haar in close-ups van de handen, de mond, de ogen en de vagina orgastisch genieten zonder dat er seksuele handelingen te zien zijn. Ze geniet van het verlangen naar haar geliefde.

De beelden werden na de tweede pauze door een groep toeschouwers op boegeroep onthaald. Niet iedereen kan en wil zich overgeven aan de sensuele beelden- en klankenstorm. Wie dat wél doet, beleeft een intens en aangrijpend operatesk portret van het verlangen naar een onmogelijke liefde. Die beelden vatten exact de gemoedstoestand waarin Tristan en Isolde zich bevinden. Al legt regisseur Grandrieux door zijn beelden het accent bij Isolde.

‘Deze traagheid houd ik geen vijf uur vol’, denk je paniekerig. Tot Carla Filipcic Holm haar eerste noot zingt. Die stem! De kracht! De tederheid! De coloratuur! De zindering! Voilà, dat is de diamant aan de kroon van deze Tristan und Isolde.

Zij wordt vertolkt door de Argentijnse sopraan Carla Filipcic Holm. Ze komt héél langzaam op. Op een volstrekt onverlicht podium. Je ziet slechts een schim. Intussen vult de ruimte zich met de weelderige muziek. Die muziek wordt doorleefd en krachtig gespeeld door het Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen, met finesse gedirigeerd door Alejo Pérez. Terwijl de muziek opbloeit, wordt Isolde steeds beter zichtbaar. Ze draagt een eenvoudige, witte nachtjurk. Ze beweegt traag, lijzig en lijkt getormenteerd. ‘Deze traagheid houd ik geen vijf uur vol’, denk je paniekerig. Tot Holm haar eerste noot zingt. Die stem! De kracht! De tederheid! De coloratuur! De zindering! Voilà, dat is de diamant aan de kroon van deze Tristan und Isolde.

Tristan&Isolde

Dat blijkt extra duidelijk wanneer Samuel Sakker als Tristan of Albert Dohmen als koning Marke aantreden. Beide zangers zingen foutloos maar slagen er minder goed in om hun performance tot een brok zinderende emotie te maken waarin niet zozeer de woorden maar de emoties tellen.

Desondanks is deze Tristan und Isolde een indrukwekkende belevenis. Dankzij de resoluut filmische regie, door de wondermooie muziek van Wagner in een sublieme uitvoering van het orkest van Opera Ballet Vlaanderen én door de werkelijk fenomenale vertolking van Carla Filipcic Holm als Isolde. De women power die de popster Lizzo uitstraalt op scène, is exact dezelfde die Holm uitstraalt. Ze doet het met iets minder glitters en kleurige kostuums dan Lizzo maar met minstens evenveel présence, stemvolume en drama. She rocks.

Tristan und Isolde van Opera Ballet Vlaanderen speelt van 9 tot 23 april in Opera Antwerpen. operaballet.be