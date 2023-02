Lieven Scheire bewijst in ‘Artificiële Intelligentie (A.I.)’: de mens blijft slimmer én grappiger

‘Wie hielp databedrijven aan hun data? Wij.’ Lieven Scheires theatershow a.k.a. spoedcursus Artificiële Intelligentie (A.I.) is grappig, interessant én een beetje verontrustend.

(c) KREW Collective

‘Hoe herkent in auto’s ingebouwde Artificiële Intelligentie straten, bruggen, verkeerslichten, … ? Ik vertel het u. Herinnert u zich nog de vraag ‘Bent u een robot?’ die sommige websites vragen?’ De zaal reageert verrast. Dat is niet de eerste noch de laatste keer tijdens Lieven Scheires’ theatershow Artificiële Intelligentie (A.I.).

De jaloersmakend intelligente Scheire is mateloos gefascineerd door A.I. Die fascinatie verwerkt hij tot een show waarin hij de intrigerende evolutie op een heldere manier, gekruid met veel humor, toelicht. ‘Toelicht’? Ja. Scheires show laat je lachen en leren tegelijkertijd. Hij stoeit met theatrale middelen. Hij gebruikt videoprojectie, zijn butlerrobot Ludo – die mocht gerust een grotere rol spelen – en zet zijn comedy-ervaring in om de zaal (én wegsluipende toeschouwers) behendig te bespelen. Alle theatrale ‘trucjes’ zijn bovenal het glijmiddel waarmee hij zijn publiek een imponerende hoeveelheid kennis en inzichten over A.I. ‘toedient’.

CHATGPT? De skills waarmee zelfrijdende auto’s de omgeving scannen? Superslimme bewakingscamera’s en drones? Hij legt het mechanisme erachter en de waanzinnige mogelijkheden ervan haarfijn uit, met veel voorbeelden én veel interactie met de zaal, inclusief de smartphones van de toeschouwers.

Hij waagt zich zelfs aan een uitleg over de complexe manier waarop A.I. werkt. Hij waarschuwt voor die ingewikkelde uitleg maar hij vindt het, terecht, cruciaal dit uiteen te zetten. ‘Kunnen de mensen wiens petje dit te boven gaat zich even in stilte bezighouden?’ Dankzij begrijpelijke voorbeelden en duidelijke video-illustraties geeft hij de hele zaal vervolgens een stevig basisinzicht mee.

(c) KREW Collective

Scheire blaakt van vertrouwen in de wetenschap en van optimisme over de stappen die de wetenschap zet. Maar de man is niet naïef. Hij stipt weldegelijk de gevaren aan die gepaard gaan met A.I. Toch doet hij nooit aan paniekvoetbal. ‘Niet de machines zijn gevaarlijk. Computers willen geen coups plegen. Maar de mensen die zulke machines en computers kunnen gevaarlijk zijn.’

Scheire leert zijn publiek denken over A.I. maar leert het af om te doemdenken.

Scheires Artifical Intelligence (A.I.) is een uitmuntend wetenschappelijk onderbouwde theatershow die je niet zozeer verrast als theatervoorstelling – Scheire brengt zijn show in een heel traditionele theatersetting – maar wél met veel schwung inzichten geeft in de spectaculaire evolutie van A.I. Je verlaat de zaal zoals je een waanzinnig inspirerende les of college verlaat: monter, met aangescherpte kritische blik op de mens en de wereld maar bovenal met bewondering voor de wetenschap en alle vertrouwen in de toekomst van en met de wetenschap. Scheire leert zijn publiek dieper denken over A.I. maar leert het af om te doemdenken. Respect.

Artificiële Intelligentie (A.I.) van Lieven Scheire reist nog tot 1 december 2023 door de Lage Landen. lievenscheire.be