Dé strafste koorddanser logeert momenteel in Antwerpen en is te zien in ‘Sabotage’

Het Britse Nofit State Circus palmt tijdens Zomer van Antwerpen het Park Groot Schijn in met de muzikale circusshow Sabotage.

Sabotage is halfweg als koorddanser Bruno Toso op zijn lint – een zogeheten ‘slackline‘ – klimt. Het lint is over de hele diameter van de piste gespannen. Het staat niet héél strak en veert o zo lekker mee. Wat erop balanceren bijzonder moeilijk maakt. Maar hoe meer Toso moet ‘dansen’ met zijn armen en handen om zijn evenwicht te bewaren, hoe leuker hij het lijkt te vinden én hoe spannender het is om te kijken. Het levert een geweldige act op die je onder de zeldzame classificatie ‘acrobatische filosofie’ kan indelen: neem risico’s en dans mee op het ritme van het op en neer verende leven. Amen.

Die geweldige scène, opgezweept door de melancholische zangstem van Toby Mottershead, is een van de hoogtepunten van de show. Niettegenstaande het een van de weinige scènes is die zich net niet in de lucht afspelen. Want het Britse Nofit State Circus – in 1986 opgericht door vijf vrienden – groeide uit tot een circus dat wereldwijd optreedt en focust op shows vol acrobatische acts waarin tederheid en virtuositeit hand in hand gaan. Hun sterktepunten zijn de verstrengeling van livemuziek met de acrobatiescènes.

Scoort Sabotage? Absoluut. Voor wie zin heeft in een onderhoudende circusavond die toch meer biedt dan zeer voorspelbare nummers wordt op zijn wenken bediend.

Helaas zijn er ook zwaktepunten. De grappige scènes die gebruikt worden om decorwissels uit te voeren, ontlokken je meestal een geamuseerde glimlach terwijl je reikhalzend uitkijkt naar het volgende acrobatienummer. En de personages die zich aan het begin van de show aan kaptafeltjes in de piste opmaken en met de toeschouwers babbelen, worden amper uitgewerkt tijdens de show. Die personages zijn weinig meer dan een masker waarachter de acrobaten zich soms even verstoppen. Zit No Fit State Circus op een keerpunt in hun geschiedenis? Wellicht. Ze willen méér doen dan straffe acrobatieshows brengen maar ze worstelen nog om die extra verhaallijnen en personages doorheen hun shows te verweven.

Een ongewone scène die wél fantastisch werkt, is deze waarin alle performers zich een masker van een wereldleider aanmeten. Ineens zie je een heel kleine Donald Trump, een Recep Erdogan in waaierjurk of ontdek je dat Emmanuel Macron een getatoeëerde roos op de bedwelmend brede bast draagt. De politici wagen zich allen aan een vrolijk dansje aanvatten. Plots zijn ze veel minder angstaanjagend.

Ook straf: de scène waarin Besmir Sulla – een topacrobaat die van de beperkingen van zijn klein lichaam een geweldige troef maakt – een teder duet danst met een van de beste en meest charismatische luchtacrobaten van de ploeg: Riccardo Saggese. Saggese is een boom van een vent. In hun duet – Saggese in jurk, met witte lokkenpruik en op XL-pumps – zoeken ze bewust niet het voorspelbare gejongleer van het grote lichaam met het kleine lijfje op maar proberen ze het omgekeerde. Het resultaat intrigeert. Al voel je dat beide het niet gewoon zijn om op die intiemere manier te ‘scoren’ bij een publiek.

Scoort Sabotage? Absoluut. Voor wie zin heeft in een onderhoudende circusavond die toch meer biedt dan zeer voorspelbare nummers wordt op zijn wenken bediend. Je krijgt een heerlijke show met geestige acts en vooral veel adembenemende luchtacrobatie – inclusief vliegende kooien, dansende metalen cilinders, glitterballet – plus steengoede livemuziek. NoFit State Circus brengt wonderlijke waar en sluist er heel voorzichtig – correcter: té voorzichtig – vernieuwende elementen in. Waaghalzen die aan één hand van hun acrobatiepartner op tien meter hoogte durven hangen, moeten ook meer durven dan een flinterdun verhaaltje vertellen of te vluchtige personages vertolken.

Sabotage van Nofit State Circus speelt tot 5 augustus in het Park Groot Schijn tijdens de Zomer van Antwerpen. zomervanantwerpen.be