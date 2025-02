Mitch Van Landeghem en Carine van Bruggen zijn partners in de liefde en het spelen. Samen maken ze Laurie & Lou, een stuk over Lou Reed en Laurie Anderson, ooit ook partners in de liefde en het (muziek) spelen.

Laten we starten met de onthulling van een publiek geheim: veel acteurs zijn gerateerde muzikanten en lopen op wolkjes als ze een echte rock-‘n-roller kunnen vertolken. Want zo kunnen ze eventjes proeven van die muzikantenmagie. Ook jonkies Mitch Van Landeghem en Carine Van Bruggen koesteren blijkbaar die droom.

De twee behoren tot de gouden generatie van KASK en maakten de afgelopen twee jaar deel uit van De Hoe. Ze speelden mee in het geweldige Opening Night. Deze Laurie en Lou is hun afscheid van De Hoe. Als eigenzinnige partners in het spelen en de liefde spiegelen ze zich aan de manier waarop Lou Reed en Laurie Anderson partners in het spelen en de liefde waren sinds hun ontmoeting op een luchthaven in Berlijn.

De voorstelling speelt in een concertsetting. Gitarist en technicus Shane Van Laer begeleidt de twee. De twee hebben véél pose en charisma maar iets minder muzikaal talent. De keuze om de voorstelling al musicerend te openen, is daarom ietwat gewaagd. Je voelt – hoort – dat de twee niet gekust zijn door de muzikale muzen. Laurie & Lou opent dus stroef. ‘Houd u klaar voor een crash.’ Dat is de baseline: toewerkend naar de crash nog even terugblikken op het machtige leven samen. De voorstelling breekt pas open als Van Landeghem vertelt wat Lou Reeds legendarische plaat Transformer voor hem als zestienjarige betekent heeft. Dan krijgen de acteurs in hen meer ruimte dan de would-be-muzikanten. Al houdt van Bruggen zich opvallend meer op de achtergrond dan Van Landeghem. Zij vertolkt vooral Laurie Anderson en geeft weinig meer dan een glimp van zichzelf prijs.

Laurie en Lou is bovenal een respectvol eerbetoon aan Lou Reed en Laurie Anderson, plus een iets te voorzichtig zelfportret van twee jonge kunstenaars en levensgezellen.

Voorzichtig bloeit de voorstelling open – ook muzikaal, met een innemende versie van het nummer Superman – en toont dit duo de onzekere, warme mensen achter de imponerende kunstenaars. Al zaten die kunstenaars hen ook in de weg om écht vleugels te krijgen – én te geven – tijdens deze voorstelling. Laurie en Lou is bovenal een respectvol eerbetoon aan Lou Reed en Laurie Anderson, plus een iets te voorzichtig zelfportret van twee jonge, zeer beloftevolle kunstenaars en levensgezellen.

