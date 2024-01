Meezingen mag altijd tijdens de voorstelling ‘Bedankt om te Komen’ van Jade Mintjens

Stand-upcomedian Jade Mintjens behaalde net op tijd haar rijbewijs om de komende twee jaar door Vlaanderen te trekken met haar nieuwe show.

‘De kleine wegen zijn achter de rug.’

Wanneer we de cabaretière opbellen, zit ze in de auto. ‘Nu volgen goed bestrooide autostrades. Alles is onder controle.’ Het is de eerste sneeuwdag van 2024 en Mintjens, die nog niet zo lang een rijbewijs heeft, is op weg naar huis na een repetitie voor haar nieuwe show.

Bedankt om te komen is haar eerste persoonlijke avondvullende zaalshow na haar eindejaarsconference van 2022 én komt met een indrukwekkend decor.

Jade Mintjens: Toen ik het digitale ontwerp zag, dacht ik: ‘Nee, ik voel het niet.’ Maar in het echt is het decor top. Het heeft iets hemels. Het lijkt op een zolder. Het katapulteert je naar een andere wereld. Misschien ga ik net voor de show in mijn decor liggen. Dat kan perfect.

Verraadt de titel van de show dat je een people pleaser bent?

Mintjens: Absoluut. Ik doe en denk wat anderen willen dat ik doe en denk. Ik moet op dat podium kruipen om te zeggen wat ik zélf denk. Over het avontuur dat ‘een rijbewijs halen’ heet. Over de slechte slogan van de kringwinkel. Over hoe ik de wereld zie. De actualiteit laat ik links liggen. Daar maak ik genoeg moppen over in De ideale wereld. Mogelijk maak ik na deze show terug een eindejaarsconference zoals Samen door 2022. Maar nu vertel ik over mezelf. En ik ben dankbaar dat ik dit mag doen. Dit doe ik het liefst. Al sinds ik een kleuter met een verkleedverslaving was.

Ik doe en denk wat anderen willen dat ik doe en denk. Ik moet op het podium kruipen om te zeggen wat ik er zélf van vind.

Is de muzikante Jade Mintjens erbij?

Mintjens: ‘Muzikante’? Ik kan wat zingen en gitaarspelen. Als echte muzikanten me horen, denken ze ‘oei’. Mensen die niet zo goed spelen – zoals mijn driejarig nichtje – vinden het geweldig. Als ik genoeg eigen liedjes heb, maak ik een plaat. Nu bewerk ik vooral liedjes. Voor deze show bewerk ik onder meer Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij.

Mogen we meezingen?

Mintjens: Meebrullen mag altijd! Als de mensen maar een fijne avond hebben. Ik word zielsgelukkig als ik zie hoe iedereen – van elke leeftijd, kleur en politieke strekking – naast elkaar zit en lacht. Oma’s naast hun kleindochters, bijvoorbeeld. Mijn moesje – de enige oma die ik nog heb, ze is tachtig – is er vaak. Alles wat ik doe – al zou ik uren poedelnaakt over het toneel trippelen – vindt ze fantastisch. Zo iemand wens ik iedereen toe.