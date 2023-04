Lennert Coorevits (Compact Disk Dummies): ‘Het lastige aan opera? Stilzitten’

De Compact Disk Dummies trekken op Kruistocht in een opera over kinderrechten.

Voor de gelegenheid zijn de broers Lennert en Janus Coorevits wel herdoopt tot The Money Monks, snode fabrieksbazen die kinderen voor een peulschil laten zwoegen en ondertussen op hun synthesizers samen met het orkest de muziek uitvoeren. Staan ook op de scène: actrice Marjan De Schutter, performer Jaouad Alloul en het kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen plus Kopergietery.

Thomas Bangalter van Daft Punk debuteerde onlangs als balletcomponist en had daarom maanden naar balletmuziek geluisterd. Hoe hebben jullie je voorbereid?

Lennert Coorevits: We zijn niet in de klassieke muziek gedoken. Nog niet. Ken je het album Switched-On Bach, waarop Wendy Carlos Bach op modulaire synthesizers speelt? Ik wil dat ooit doen met pakweg Vivaldi. Maar dat vroeg Johan De Smet (die Kruistocht regisseert en het libretto schreef, nvdr.) ons niet. Hij vertelde me twee jaar geleden dat hij met componist Frederik Neyrinck een opera voorbereidde over een meisje dat op zoek gaat naar een wereld zonder kinderarbeid. ‘Jullie doen mee!’ zei hij. Oké! Janus en ik vertolken begeesterende bad guys. Types als Elon Musk. We hebben twee songs geschreven die Frederik verwerkte tot een partituur voor het Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen. Wow! Zo’n scala aan instrumenten, dat doet elke dj en muzikant watertanden.

Demonteerden jullie aria’s tot techno?

Coorevits: We spelen vooral met industriële sounds, veel punk en wat funk. The Money Monks willen dat er hard gewerkt wordt. De mindset is grindset. Dat eisen ze al zingend. Zingen met een orkest terwijl er techno door de boxen dreunt, is geweldig én het is schrikken. We veroorzaken een lichte aardverschuiving in de opera. Dat is gezond.

Stuiter je ook over de scène zoals je op pakweg Rock Werchter zou doen?

Coorevits: (lacht) Dát is het lastige: stilzitten als het niet aan ons is. Alleen al daarom is dit een zalige uitdaging. Onze Money Monk-songs brengen we niet op Werchter. Maar ze inspireren wel. We werken aan een nieuw album – volgende maand droppen we al iets – waarin we voor een rauwe, vrije sound gaan. En dan: spélen! Ook internationaal. Maar er moeten altijd projecten zijn waarin we grenzen kunnen slopen. Zoals de opera. Of televisie. Of musical! Onze pa maakte fantastische musicaldecors. Ik was als kind zot van Peter Pan. En Kuifje! Man, een musical schrijven, dat zie ik helemaal zitten.