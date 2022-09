Kunstencentrum VIERNULVIER introduceert flexibele ticketprijzen

Het Gentse kunstencentrum VIERNULVIER introduceert voor de meerderheid van de podiumvoorstellingen in het najaar het ‘pay what you can’-principe. ‘Mensen kiezen zelf uit drie verschillende tarieven hoeveel ze betalen voor hun ticket. Uitgaven voor vrije tijd staan door de energiecrisis bij veel mensen zwaar onder druk’, zegt woordvoerster Elisah Vandaele. Het kunstencentrum neemt daarnaast maatregelen om het energieverbruik in de verschillende ruimtes van De Vooruit te verlagen.

Voor een theatervoorstelling in september kunnen bezoekers bijvoorbeeld kiezen om 10, 15 of 20 euro te betalen. ‘Wie bereid is om meer te betalen, weet dat zijn bijdrage dient om mensen die een lagere prijs kiezen, te ondersteunen’, stelt het kunstencentrum. ‘Na een positieve evaluatie breiden we “pay what you can” uit naar concerten en nodigen we partners die events organiseren in De Vooruit uit om dit ook te doen voor hun activiteiten. Ook de UiTPAS wordt maximaal gepromoot.’ Mensen met een laag inkomen genieten met een UiTPAS van 80 procent korting bij de aankoop van tickets.

VIERNULVIER heeft in De Vooruit met vier zalen, vijf repetitiestudio’s en een ruim café een groot energieverbruik. ‘Tijdens de zomer werden de gasstookketels verwijderd en is De Vooruit aangesloten op het warmtenet. Daarmee kiezen we maximaal voor hernieuwbare energie. Door het consequente beleid van de laatste jaren was het verbruik gedaald. Voor de komende maanden wordt dit beleid aangescherpt: zalen worden pas verwarmd als de temperatuur onder de 19 graden zakt en bij concerten en nightlife events pas gekoeld vanaf 27 graden. Tussen 19 en 27 graden sturen we niet bij en laten we de temperatuur wat ze is.’