Kaaitheater speelt door verbouwingen twee jaar buitenshuis￼

Het programma van het Kaaitheater speelt zich van september 2022 tot september 2024 buiten de muren van het Kaaitheater zelf af. Het Brusselse cultuurhuis wijkt door verbouwingen uit naar allerhande zalen in en om Brussel. Op 18 juni volgt er wel nog een groot afscheidsfeest van het huidige gebouw.

Het Kaaitheater neemt in 2025 haar intrek in een volledig gerenoveerd gebouw. De werking stopt niet en de programmatie dus ook niet. Twee jaar lang verkent het Brusselse cultuurhuis aan Sainctelette nieuwe territoria. Het trekt met haar voorstellingen naar partners als KVS, La Raffinerie, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Rosas Performance Space, Ancienne Belgique, Bronks, Atelier 210, de Hallen van Schaarbeek, Théâtre Varia, CC Westrand in Dilbeek, CC Strombeek of CC De Factorij in Zaventem.

Bye Bye Kaai

Voor de tijdelijke nomadentocht begint, wordt er eerst in stijl afscheid genomen van het huidige gebouw. Op 18 juni is er het afscheidsfeest “Bye Bye Kaai”. Het programma bestaat onder meer uit voorstellingen als Adieu & Merci van Latifa Laâbissi, een lang toostmoment gecureerd door Louis Janssens, een verlossende performance van Olympia Bukkakis, een afscheidsritueel van Barbara Raes van Beyond the Spoken en een heuse party.

Na de renovatie krijgt het Kaaitheater vijf verschillende ruimtes voor de podiumkunsten in Brussel en Vlaanderen. Er is de gerenoveerde grote zaal voor 700 personen, een kleine zaal voor 200 personen, twee grote repetitiestudio’s, een monumentale polyvalente ruimte die geschikt is om klassen en groepen te ontvangen, met ook nog een stadsbalkon voor openluchtpresentaties.