Jozefien Mombaerts en Johan Heldenbergh in ‘Gij zijt het’: ‘Waarom zouden volwassenen niet meer onnozel mogen doen?’

De afgelopen drie jaar waren druk voor Jozefien Mombaerts en partner Johan Heldenbergh. Zij was aan de slag als artistiek leider bij Theater aan Zee, Johan als acteur – dat ze elkaar amper zagen. Als remedie maakten ze samen Gij zijt het, een stuk over ‘irrationele liefde’. Voor Mombaerts is dit nog maar haar tweede professionele productie, na Een pleidooi voor zelfmoord (2021).

Jozefien Mombaerts: In mijn hoofd zit een trilogie klaar die vertrekt vanuit de vraag: hoe bind je je aan het leven? In dit tweede deel onderzoek ik de liefde als antwoord. Maar we zijn het liefhebben verleerd. In deze samenleving wordt ons vanaf onze eerste dag in de crèche geleerd dat we alles beter alleen doen. Autonomie, efficiëntie en zelfontplooiing zijn dé kernwoorden. Zo’n raar programma als Blind getrouwd is daar het gevolg van. Niet de psychotische, oncontroleerbare staat die verliefdheid is, vormt er de basis van een huwelijk maar de ‘eigenschapjes’ die je kunt afvinken. Dus wilde ik, met Johan, schrijven en spelen over de irrationele liefde. Johan is goed in puzzelen, ik in puzzelstukjes maken. Zo hebben we dit stuk gelegd. We spelen personages die wortelen in wie wij zijn.

De eerste zin is: ‘Ik heb een triestige vagina.’

Mombaerts: Die komt uit Taboe, het programma van Philippe Geubels, leerbepaald de aflevering waarin hij grapt over vrouwen. Na die openingszin volgt een stuk over een koppel dat – net als Johan en ik – tien jaar samen is en het niet meer weet. Ter inspiratie las ik onder meer het prachtige De veertig regels van liefde van Elif Shafak en Milan Kundera’s kortverhaal Liftertje spelen. In dat verhaal spelen twee geliefden een spel: ze moeten doen of ze elkaar niet kennen en elkaar vragen stellen. Dat spel spelen onze personages. Tot ze in zingen uitbarsten… (lacht)

Via Facebook zocht je een trampoline als decorstuk. Heb je er eentje gevonden?

Mombaerts: Ja. Deze week krijgen we lessen in trampolinespringen. Omdat het stuk én het liefhebben ook wat speelsheid kunnen gebruiken. Waarom zouden volwassenen niet meer onnozel mogen doen? Dat doet zoveel deugd!