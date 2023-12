Joost Vandecasteele staat weer op het podium, met een eindejaarsconference en een glas melk

Schrijver, acteur en comedian Joost Vandecasteele bestormt na tien jaar weer het podium om heel luid dingen te zeggen die niemand wil horen, maar iedereen moet weten.

Hij speelde de ijzig kalme snackbaruitbater Sammy Silber in Rough Diamonds en schreef als scenarist mee aan onder meer Generatie B en Exen. Op tv is Joost Vandecasteele alomtegenwoordig, en binnenkort is hij ook weer op de bühne te zien. Hij brengt er zijn eindejaarsconference #Eindejaars: Een beetje extreem. ‘Van de moppen die ik als scenarist schrijf, is 95 procent niet geschikt voor televisie. Maar ik ben een groene jongen. Ik verkwist niets. Ik recycleer. Die 95 procent werkt perfect op een podium.’

Mijn show wordt een prelude van 2024. Een komisch essay over wat zál gebeuren.

Zoals dat van Rotselaar, waar je debuteert als conferencier.

Joost Vandecasteele: Eigenlijk speel ik vals. Zeggen dat je een eindejaarsconference maakt, is de enige manier om kort na die aankondiging te kunnen optreden. Anekdotes braken over het verleden doen Kamal en co, ik blik vooruit met een show vol politiek beladen, dwingende en scherpe moppen. Ik misbruik de geloofwaardigheid van zo’n conference. Mijn show wordt een prelude van 2024. Een komisch essay over wat zál gebeuren.

In 2021 voorspelde je tijdens een interview over jouw boek Verlos ons van het kwaad nieuwe aanslagen in Brussel. Je kreeg gelijk.

Vandecasteele: Ik let gewoon goed op. In dat boek beschrijf ik de cultuuroorlog tussen links en rechts. In de conference is het podium het slagveld en ben ik de oorlogscorrespondent. Ik werk met PowerPoint zodat ik de dingen kan bewijzen zonder veel uitleg. Ik projecteer bijvoorbeeld een glas melk. Witte Amerikaanse nationalisten, zoals Nick Fuentes, zien het als symbool voor witte suprematie omdat mensen van kleur lactose minder goed zouden kunnen verteren. En nog een laatste keer praat ik over Brussel, waar ik 25 jaar woonde. Intussen woon ik in Mechelen. Mijn dochter is een fragiel kind. De giftige lucht in Brussel maakte haar ziek.

Is er nog meer nieuws?

Vandecasteele: Ik werk aan mijn eerste non-fictieboek. Omdat ik zelf steeds meer non-fictie lees. Het onderwerp? Als je lijf je vijand wordt. Toen onze dochter ziek werd, begon ik mijn genen te verachten. Ook ik belandde in het ziekenhuis en voelde me verraden door mijn lijf. Maar eerst nog de conference spelen.