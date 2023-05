In ‘Poupehan’ vraagt Laurence Roothooft zich af wat er gebeurt als je al je smartphoneberichten moet voorlezen

Laurence Roothooft speelt een riskant smartphonespel in Poupehan van Het Laatste Bedrijf.

Wat gebeurt er als je alle berichten die op je smartphone binnenkomen, moet voorlezen? Daarover gaat de tragikomedie Poupehan, waarin Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen, Ann Pira, Raf Jansen én Laurence Roothooft vijf vrienden spelen die tijdens een Ardens weekendje besluiten dat te doen.

Zijn jullie effectief naar Poupehan getrokken?

Laurence Roothooft: Daarvoor was de repetitieperiode te krap: vier en een halve week, kort maar verfrissend. De focus ligt louter op het swingend spelen van het stuk. Stijn Van de Wiel en Michaï Geyzen (die het stuk schreven en regisseren, nvdr.) lieten zich inspireren door de film Le jeu uit 2018, waarin enkele vrienden tijdens een diner het smartphonespel spelen. Net als de film is ons stuk een spelersfeest vol ‘massascènes’ waarin we constant op elkaar inpikken. We spelen in een sober decor met wat vakantiehuismeubilair én een sneeuwmachine. (lacht)

Ik zou dit spel nooit spelen. Ik ken het gevoel dat iemand een berichtje leest dat beter niet door die persoon gelezen kon worden.

Wie speel jij?

Roothooft: Anna, een life coach, die net ontdekt heeft dat ze zwanger is. Kan ze op haar lief Benny, een flierefluiter, bouwen? Om dat te achterhalen vraagt ze om het smartphonespel te spelen, en de boel ontspoort! Ik zou het spel nooit spelen. Ik ken het gevoel dat iemand een berichtje leest dat beter niet door die persoon gelezen kon worden. Meer moet daarover niet op papier staan.

Welke zin moeten we uit Poupehan onthouden?

Roothooft: ‘Luister met verstand naar je hart.’ Dat zegt het personage van Lucas terwijl hij met zijn dochter belt. Schoon en waar. De personages doen dat te weinig. Ze zijn eenzaam in hun relatie en vriendschappen. Dat is de herkenbare, tragische kant van dit vrolijke stuk.

Jullie speellijst is enorm. Is er nog tijd voor tv of voor Elders, de band die je met Tom Pintens vormt?

Roothooft: Dit jaar speel ik in zeven stukken mee! Televisie komt wel weer. Intussen speel ik onder meer met Natali Broods en Peter Van den Eede in Opening Night van De Hoe – we gaan deze zomer in première – én er komt een album van Elders. Hoe we die release aanpakken, hangt af van Tom. Sinds hij darmkanker heeft, is plannen moeilijk. Maar de plaat is af en we laten ze sowieso op de wereld los.