Iconische Britse theatermaker Peter Brook overleden (97)

Peter Brook was een van de meest invloedrijke theaterregisseurs van de 20e eeuw. Naast theater regisseerde hij ook films, waaronder Lord of the flies. Brook is op 97-jarige leeftijd overleden.

De in Engeland geboren theatermaker was de zoon van Litouws-Joodse immigranten. Een groot deel van zijn carrière bracht hij in Frankrijk door, aan het roer van zijn Parijse theater Les Bouffes du Nord. Brook gaf de voorkeur aan pure vormen boven traditionele decors.

In de jaren veertig, vijftig en zestig boekte hij succes met stukken van Shakespeare bij de Royal Shakespeare Company. Hij regisseerde grote namen, waaronder John Gielgud, Laurence Olivier, Vivien Leigh en Ben Kingsley. In 1953 werkte hij ook samen met Orson Welles voor een tv-adaptatie van King Lear. In 1967 sleepte hij Tony Awards voor beste toneelstuk en beste regisseur in de wacht met zijn productie Marat/Sade.

In 1970 verraste Brook zijn publiek met de enscenering van A Midsummer Night’s Dream in een gymnastiekzaal in de vorm van een witte kubus: in lijn met zijn theorie van de lege ruimte, waar hij ook een boek over uitbracht. ‘I can take any empty space and call it a bare stage’ is een van zijn beroemdste citaten.

Zijn bekendste toneelstuk is ‘De Mahabharata’, een negen uur durend epos over de Hindoe-mythologie (1985), dat hij voor het eerst op het Festival van Avignon presenteerde in een steengroeve en dat in 1989 voor het witte doek werd bewerkt. Het was niet zijn eerste kennismaking met film, aangezien Brook ook onder meer de regie voor Seven Days… Seven Nights (1960) en Lord of the Flies (1963) voor zijn rekening nam.

In 2015 moest Brook afscheid nemen van zijn vrouw, de actrice Natasha Parry. De theaterlegende laat twee kinderen na, Irina en Simon Brook, die ook allebei regisseren.

‘Peter Brook gaf ons de mooiste stiltes in het theater, maar deze laatste stilte is oneindig triest’, reageerde de Franse minister van Cultuur Rima Abdul Malak op Twitter. (Belga/LP)