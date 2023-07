Het zomerspel van Gunter Lamoot: ‘Sommige politici mogen opgegeten wordendoor een haai’

Gunter Lamoot is comedian. Hij is op tournee met zijn nieuwe show The One and Lonely.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Door mijn werk is dat nogal onvoorspelbaar. Deze zomer gaan we wellicht twee weken op reis, maar dat wordt iets last minute.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Vorig jaar zijn we twee weken met het gezin naar Thailand gereisd. We hadden dat al eens gedaan toen de kinderen kleiner waren, maar ditmaal waren ze al 20 en bijna 19. Best grappig om nog eens ‘op elkaars lip’ te zitten. En het Thaise eten is geweldig, zeker het streetfood. Bovendien is de baht, de lokale munt, ontzettend handig. De wisselkoers komt ongeveer overeen met die van de Belgische frank. We aten daar op straat pad thai voor 50 frank.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Een echte rotreis kan ik me niet herinneren.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Ik lees elke zomer één thriller, maar daar ben ik nog naar op zoek. Verder ligt de biografie van James Curtis over de Amerikaanse komiek Buster Keaton klaar. Het leuke aan deze moderne tijden is dat ik ook meteen fragmenten kan opzoeken op YouTube.

Welk gerecht brengt u onmiddellijk in zomersfeer?

Mag het ook een drankje zijn? Doe dan maar een margarita. Vorig jaar heb ik er elke dag eentje gedronken in Thailand.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Betalen met baht.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Nee, want ik heb er helaas nooit een gehad. Ik was een heel terughoudende, verlegen jongen, die pas op zijn 26e zijn eerste lief vond. Intussen zijn we wel al 27 jaar samen.

Bent u wel eens alleen op vakantie geweest?

Dat zou helemaal niets voor mij zijn. Wie moet dan alles organiseren en het woord voeren? Als dertiger kreeg ik van mijn vrouw eens een ticket voor de Eurostar cadeau om één dag naar Londen te gaan. Toen sloeg de lichte paniek al toe.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Voor geen enkel. Tenzij Rock voor Specials, dat ik al tien jaar presenteer.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar?

Geluk kan me op elk moment van het jaar overvallen. De zomer is me ook te warm en te licht. Dan zit ik het liefst binnen met een boek.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

’s Morgens de trap afkomen? Het wordt vast mijn dood, maar sport is totaal niet aan mij besteed. Ik word al fysiek onwel van sport op televisie.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit deed?

Ik werkte eens enkele dagen in een fabriek waar kattenbakvulsel werd geproduceerd. Ik stond in mijn eentje in een volledig afgesloten, stoffige loods, om stickers op zakken te kleven. Als ik twee maanden later mijn neus snoot, kwam er nog altijd stof en gruis uit.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Oostende, waar ik ben opgegroeid. Op de zeedijk, al is dat compleet onbetaalbaar geworden.

En in het buitenland?

Als ik helemaal alleen mag beslissen, wordt het New York. Het idee dat er in zo’n grootstad zoveel te doen is, vind ik geweldig. Al zou ik ook daar waarschijnlijk vijf dagen op zeven thuiszitten.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Ik stel mijn grote hart open: alle politici. Al mogen sommigen wel opgegeten worden door een haai.