Het zomerspel van Dries Heyneman: ‘Als student heb ik ooit in één dag de faculteit diergeneeskunde gepoetst’

Dries Heyneman is scenarist, acteur en comedian. Hij tourde dit voorjaar met Uit respect voor de buren.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

We gaan twee weken naar Kroatië. Plus wat citytrips, naar Barcelona, Valencia, Berlijn en Rome.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Mooi is het woord niet, spectaculair wel. Toen ik negen jaar was, haalden mijn ouders het in hun hoofd om samen naar oorlogsgebied te reizen: het Noord-Ierland ten tijde van The Troubles. We verbleven in Londonderry, waar toen nog een heuse burgeroorlog woedde, vol zwaarbewapende Britse militairen en muurschilderingen. In een caravan met getraliede vensters vol graffiti kochten we sponsen boterhammen met chips als ontbijt. Ik heb daar ook geleerd dat een rubberkogel weinig met rubber te maken heeft.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

In 2014 gingen we naar Montenegro, op zich een prachtig land. Ik wist dat all-in resorts niets voor mij waren, maar kreeg toch het lumineuze idee om een halfpensionverblijf in zo’n hotel te boeken. Dan zit je dus in dezelfde context, alleen moet je voor alles betalen. De refters werden bovendien gerund door gasten die enkele jaren eerder nog in de Balkanoorlog zaten. Ooit hadden ze deelgenomen aan genocides, nu dumpten ze ’s ochtends oploskoffie voor onze neus.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Mortality van Christopher Hitchens: filosofische bespiegelingen over het einde van dit leven, vol ironie en humor.

Welk gerecht brengt u onmiddellijk in zomersfeer?

Salade caprese.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Zwaarbewapende Britse soldaten uitschelden.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Nee, ik was altijd ‘le meilleur ami’. Volgende vraag!

Overweegt u in de zomer wel eens uw leven helemaal om te gooien?

Dat doe ik constant. Het ene moment maak ik een reeks over de Brussels-Marokkaanse begrafenissector, het andere over de ultrarijken in Sint-Martens-Latem.

Bent u wel eens alleen op vakantie geweest?

Eén keer, enkele jaren geleden. Drie dagen fruits de mer eten in Boulogne-sur-Mer.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Dat is de vloek en zegen van creatievelingen: het stopt nooit.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit deed?

Als student heb ik ooit in één dag de faculteit diergeneeskunde gepoetst, met een ploeg vrouwen die allemaal Sonja heetten. De dissecteerruimte reinigen met Dettol was één ding, maar het meest zinloze was de inkomhal dweilen terwijl alle studenten daar voorbijkwamen.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Een aardewerken kat die de Brugse kunstenaar Koen Scherpereel op reis ooit voor mijn ouders kocht. Hij was een compromisloze rock-’n-rollfiguur die aan elkaar hing van de coke, maar als kind mijn grote held.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Oostende, ons Brussel-aan-zee.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

De ene dag in Patagonië, de andere in New York, afhankelijk van mijn gemoed. Ik denk dat ik maar blijf.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Politici en advocaten zullen nooit mijn vrienden zijn. Maar Vincent Van Quickenborne wens ik rust toe. Met je gezin in een safehouse schuilen lijkt me niet te onderschatten.